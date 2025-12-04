Nyíregyházán járt Ungvár polgármestere

Kárpátalja megyeszékhelyének testvérvárosába, Nyíregyházára utazott munkalátogatás céljából Bohdan Andrijiv, Ungvár polgármestere. A nyírség fővárosában a helyi önkormányzat vezetője, Kovács Ferenc fogadta a vendéget.

Bohdan Andrijiv beszámolója szerint az INTERREG VI-A NEXT Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna Program előkészületeiről tárgyaltak, illetve a jövőbeli együttműködés fő irányvonalairól is megegyeztek.

„Meghatároztuk azon prioritásokat, amelyek mentén városaink közös, határon átívelő projekteket készítenek elő a fizikai és mentális egészség erősítése, a helyi önkormányzatok lehetőségeinek bővítése, valamint a kerékpározás és a kulturális örökség népszerűsítése terén”

– fogalmazott Bohdan Andrijiv.

Hozzátette, külön hangsúlyt fektettek a szlovákiai Eperjessel és a romániai Nagybányával közös pályázat tervére. Mint írta, arra törekednek, hogy összehangolt munkával maximálisan kihasználhassák a nemzetközi program nyújtotta lehetőségeket.

„A partnervárosokkal való összefogás lehetőséget ad közösségeink megerősítésére, erőforrások és tapasztalatok gyűjtésére”

– írta Ungvár polgármestere, megköszönve a magyarországi partnerek nyitottságát és hajlandóságát az együttműködésre.

Kárpátalja.ma