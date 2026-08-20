Drágult az euró Ukrajnában

Csütörtökön, augusztus 20-án tovább drágult az euró az ukrajnai bankokban és pénzváltókban, miközben a dollár árfolyama enyhén csökkent.

Az ukrajnai bankokban az euró átlagos eladási árfolyama jelenleg 52,40 hrivnya, ami 25 kopijkával magasabb az előző napi értéknél. Az eurót a bankok átlagosan 51,69 hrivnyáért vásárolják meg.

A dollár átlagos eladási árfolyama 44,99 hrivnya, ami 4 kopijkás csökkenést jelent. A bankokban egy dollárért átlagosan 44,52 hrivnyát adnak.

Ennyiért válthatunk pénzt a pénzváltóknál

Az ukrajnai pénzváltókban csütörtök reggel egy dollár átlagosan 44,87 hrivnyába kerül, míg a pénzváltók 44,77 hrivnyás árfolyamon vásárolják vissza.

Az euró átlagos eladási árfolyama a pénzváltóknál 52,20 hrivnya, míg az euróért átlagosan 51,91 hrivnyát kínálnak.

A Nemzeti Bank (NBU) augusztus 20-ra 44,70 hrivnyában állapította meg a dollár hivatalos árfolyamát. Ez 8 kopijkás erősödést jelent a hrivnya számára az előző napi értékhez képest.

Az euró hivatalos árfolyama 51,87 hrivnya, ami 4 kopijkás emelkedést jelent az előző napi értékhez képest.

Andrij Zablovszkij, a Miniszteri Kabinet mellett működő Vállalkozói Tanács titkárságának vezetője és közgazdász szerint jelenleg kedvező időszak lehet a valuta vásárlására, ugyanakkor ez nagyban függ attól, milyen célra szeretné valaki felhasználni a devizát. Véleménye szerint a készpénzes dollár hosszú távon biztonságot jelenthet a megtakarítások számára, bár magas hozamot nem biztosít.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →