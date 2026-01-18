Hogyan alakulnak idén az ukrán élelmiszerárak?

A szakértők az élelmiszerárak további növekedését jósolják az idei évben. Egyes termékek ára már a jövő hónapban is jelentősen emelkedhet.

Az Összukrán Agrártanács alelnöke, Denisz Marcsuk véleménye szerint a vállalkozók forgótőkéje a munkavállalók számával együtt megcsappant, miközben az ellenséges támadások miatt egyre súlyosabb energiaválsággal néz szembe az ország. Emiatt pedig a termelés költségei is emelkednek.

Éppen ezért a gabonafélék ára a közeljövőben 5%-kal emelkedik, illetve a tél végére a tojás árának 10%-os emelkedését jósolja a szakértő. Az elemző szerint a hús piaca stabilnak mondható, de az árak ingadozása itt sem kizárt.

Denisz Marcsuk szerint a zöldségek drágulása is várható, az importált zöldségek – például a paradicsom és az uborka – ára jelenleg is emelkedik. Ez a tendencia a zöldségek tárolásának egyre nagyobb költségeivel is magyarázható.

Valószínűleg a kenyér is drágulni fog 2026-ban. Az előrejelzések szerint ennek a terméknek az ára havonta 1,5-2%-kal fog emelkedni.

„A vásárlói kosár ára tovább növekszik, és az orosz bombázások és sztrájkok miatt 2026-ban tervezett áremelkedéssel számolhatunk. A drágulás jelentős marad, amíg be nem indul a hazai szabadföldi zöldségtermesztés. Ez ugyanis növelni fogja a kínálatot, és részben stabilizálja az árakat”

– véli Marcsuk.

Az alma ára is magas marad Ukrajnában, az EastFruit Weekly Ukraine projekt koordinátora, Olekszandr Horjev szerint az alma jelenleg egy versenyképtelen piaci szegmensben van. Ez azt jelenti, hogy az ukrán piacon lévő többi gyümölcs nem tud versenyezni vele. A szakértő szerint az alma ára április-május környékén éri el a maximumát az ukrán piacokon. Értéke emelkedni fog mindaddig, míg az új szüretelésű gyűmölcs meg nem jelenik a kereskedelemben.

