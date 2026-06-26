Hol a legmagasabb és legalacsonyabb az átlagnyugdíj Ukrajnában?
Kijev továbbra is az élen áll Ukrajna régiói között az átlagnyugdíj nagyságát tekintve, míg a legalacsonyabb ellátásokat a Ternopil megyében élők kapják – derül ki Ukrajna Nyugdíjalapja által közölt adatokból.
Országos átlag: 7 236 hrivnya
- április 1-jén Ukrajnában az átlagnyugdíj összege 7 236,49 hrivnya volt. Ez az érték továbbra is jelentős regionális különbségeket mutat.
Kijev a legmagasabb nyugdíjakkal
A legmagasabb átlagnyugdíjat a fővárosban regisztrálták, ahol az ellátás elérte a 9 863,73 hrivnyát. Ez több mint 2 600 hrivnyával haladja meg az országos átlagot.
A korábbi adatokhoz képest is emelkedés látható: 2026. január 1-jén a kijevi átlagnyugdíj 8 981,20 hrivnya volt, ami azt jelzi, hogy a fővárosban tovább folytatódott a növekedés.
Ternopil megyében a legalacsonyabbak a kifizetések
A legalacsonyabb átlagnyugdíjat Ternopil megyében mérték, ahol az összeg 5 612,46 hrivnya volt. Ugyanitt az év elején még 5 062,66 hrivnya volt az átlag, ami szintén növekedést mutat, azonban továbbra is az országos rangsor legalján helyezkedik el.
Általános növekedési tendencia
A Nyugdíjalap adatai szerint Ukrajnában a nyugdíjak összességében növekvő tendenciát mutatnak, bár a régiók közötti különbségek továbbra is jelentősek maradnak.
A statisztikák jól mutatják a gazdasági és jövedelmi egyenlőtlenségeket az ország egyes térségei között, különösen a főváros és a nyugat-ukrajnai régiók között.