Hol a legmagasabb és legalacsonyabb az átlagnyugdíj Ukrajnában?

Kijev továbbra is az élen áll Ukrajna régiói között az átlagnyugdíj nagyságát tekintve, míg a legalacsonyabb ellátásokat a Ternopil megyében élők kapják – derül ki Ukrajna Nyugdíjalapja által közölt adatokból.

Országos átlag: 7 236 hrivnya

április 1-jén Ukrajnában az átlagnyugdíj összege 7 236,49 hrivnya volt. Ez az érték továbbra is jelentős regionális különbségeket mutat.

Kijev a legmagasabb nyugdíjakkal

A legmagasabb átlagnyugdíjat a fővárosban regisztrálták, ahol az ellátás elérte a 9 863,73 hrivnyát. Ez több mint 2 600 hrivnyával haladja meg az országos átlagot.

A korábbi adatokhoz képest is emelkedés látható: 2026. január 1-jén a kijevi átlagnyugdíj 8 981,20 hrivnya volt, ami azt jelzi, hogy a fővárosban tovább folytatódott a növekedés.

Ternopil megyében a legalacsonyabbak a kifizetések

A legalacsonyabb átlagnyugdíjat Ternopil megyében mérték, ahol az összeg 5 612,46 hrivnya volt. Ugyanitt az év elején még 5 062,66 hrivnya volt az átlag, ami szintén növekedést mutat, azonban továbbra is az országos rangsor legalján helyezkedik el.

Általános növekedési tendencia

A Nyugdíjalap adatai szerint Ukrajnában a nyugdíjak összességében növekvő tendenciát mutatnak, bár a régiók közötti különbségek továbbra is jelentősek maradnak.

A statisztikák jól mutatják a gazdasági és jövedelmi egyenlőtlenségeket az ország egyes térségei között, különösen a főváros és a nyugat-ukrajnai régiók között.

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