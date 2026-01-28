Kárpátalja továbbra is a legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkező régiók között

Bár az országos nyugdíjemelések az elmúlt évben átlagosan 13%-ot tettek ki, a Kárpátalján élő idősek egy jelentős része továbbra is olyan jövedelemből él, amely nem fedezi az alapvető szükségleteiket – derül ki az Opendatabot friss elemzéséből.

Átlagos nyugdíjak és társadalmi egyenlőtlenségek

2026 elején az ukrán nyugdíjak átlagos összege 6 544 hrivnya. Ez az érték éves szinten valóban 13%-os növekedést jelent, azonban a statisztikák mögött jelentős egyenlőtlenségek húzódnak meg.

A hivatalos adatok szerint minden harmadik nyugdíjas havi 3 250 hrivnyát kap. Ezenkívül mintegy 63 ezer ember nyugdíja még a létminimum alatt van, amely 2026-ban 2 300 hrivnya. További 261 ezer nyugdíjas gyakorlatilag a minimális szinthez közeli összegből – 2 361 hrivnyából – él.

A nyugdíjasok többsége, mintegy 73%-a, öregségi nyugdíjat kap. A rokkantsági nyugdíjak aránya 15%, a hozzátartozói nyugdíjaké 7%, míg a szolgálati idő alapján járó nyugdíjat a nyugdíjasok 5%-a kapja.

Kárpátalja a legkevesebbet kereső régiók között

Az országon belül a legmagasabb átlagos nyugdíj a fővárosban, Kijevben található, közel 9 000 hrivnya. Ezzel szemben Kárpátalja az ország három legalacsonyabb nyugdíjjal rendelkező megyéjének egyikébe tartozik, az átlagos nyugdíj itt 5 310 hrivnya. Ennél alacsonyabb a nyugdíj Csernyivci (5 239 hrivnya) és Ternopil (5 063 hrivnya) megyében.

Az elemzés szerint minden negyedik nyugdíjas továbbra is dolgozik. Ebben a kategóriában az átlagos nyugdíj valamivel magasabb, 7 160 hrivnya.

A számok jól mutatják, hogy bár az országos nyugdíjemelések mérsékelten javítják az idősek helyzetét, a Kárpátalján élő nyugdíjasok többsége továbbra is anyagi nehézségekkel küzd, és a létminimum alatti jövedelem komoly kihívást jelent a mindennapi megélhetésben.

