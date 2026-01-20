Hollandia 23 millió eurós energiasegélyt küld Ukrajnába
Aukje de Vries holland külkereskedelmi és fejlesztési miniszter újabb támogatást jelentett be, mellyel országa az ukrán energiahelyzeten kíván javítani. Hollandia egy 23 millió eurós csomagot készít elő.
A támogatásból külföldi gáz vásárlását, az erőművek sürgős javítását, valamint holland vállalatoktól származó energetikai berendezések, köztük generátorok és kábelek szállítását szeretnék finanszírozni.
A mostani csomaggal együtt
Hollandia teljes hozzájárulása az ukrán energiaszektor fejlesztéséhez 2026-ban 133 millió euró lesz.
„Hollandia továbbra is következetes támogatást nyújt Ukrajnának. Segítünk a gázvásárlásban és a sürgős javítások elvégzésében. A háború kezdete óta már több mint 250 teherautót adtunk át, amelyek rakománya holland vállalatok által biztosított energetikai eszközöket tartalmazott. És ezt továbbra is folytatni fogjuk”
– mondta Aukje de Vries kijevi látogatása során.
Forrás: bukvy.org
Nyitókép: mew.gov.ua
Kapcsolódó: