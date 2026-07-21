Ismét emelkedtek az üzemanyagárak Ukrajnában

Július 21-étől ismét drágábban tankolhatnak az autósok Ukrajnában. Az ország legnagyobb töltőállomás-hálózatai az elmúlt napokban emelték a benzin és a gázolaj árát, miközben az autógáz ára egyelőre változatlan maradt.

A legjelentősebb áremelést az Ukrnafta hajtotta végre: a vállalat a benzin és a dízel valamennyi fő típusának literenkénti árát 2 hrivnyával növelte. Az OKKO hálózat ezzel szemben kizárólag a dízelüzemanyag árát emelte, mégpedig 1 hrivnyával literenként.

A 95-ös benzin ára jelenleg jelentős eltérést mutat az egyes hálózatok között. A legalacsonyabb árat továbbra is az Ukrnafta kínálja, ahol egy liter A-95-ös benzin 77,90 hrivnyába kerül. A legmagasabb árat a SOCAR alkalmazza, ahol ugyanez az üzemanyag 82,90 hrivnya literenként.

Az autógáz ára a vezető töltőállomásokon nem változott. Az OKKO, a WOG és a SOCAR hálózatainál egy liter cseppfolyósított gáz 41,90 hrivnyába, míg az Ukrnaftánál 38,40 hrivnyába kerül.

Az árkülönbség a teljes tankolás költségében is jól érzékelhető. Egy 50 literes üzemanyagtartály megtöltése A-95-ös benzinnel az Ukrnafta töltőállomásain 3895 hrivnyába, az OKKO hálózatán 4045 hrivnyába, a WOG állomásain 4075 hrivnyába, míg a SOCAR kutakon 4145 hrivnyába kerül.

Ez azt jelenti, hogy ugyanannak az 50 literes tanknak a megtöltése a legolcsóbb és a legdrágább hálózat között jelenleg 250 hrivnya különbséget jelent.

A piaci szereplők szerint az üzemanyagárak emelkedő tendenciája továbbra is fennmarad, miközben az autógáz ára egyelőre stabilnak tekinthető.

Kárpátalja.ma/RBK-Ukrajina

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