Jelentősen emelkedtek az alkoholtartalmú italok árai Ukrajnában
Júliusban jelentősen drágultak az alkoholtartalmú italok Ukrajnában. Az árfigyelési adatok szerint a szeszes italok kategóriájában az átlagos árindex 105,42 százalék volt, ami azt jelenti, hogy egy hónap alatt átlagosan 5,42 százalékkal emelkedtek az árak. Az összehasonlítás a bor, a vodka és a sör árait vette figyelembe.
Július végén az egyes termékek átlagára a következőképpen alakult:
- Vardiani Piroszmani vörösbor (750 ml): 137,85 hrivnya;
- Hlibnij Dar Klasszikus vodka (500 ml): 133,25 hrivnya;
- Lvivszke világos sör (500 ml): 37,83 hrivnya;
- Csernyihivszke világos sör (500 ml): 39,79 hrivnya.
A legnagyobb mértékben a sör drágult: az árindex ebben a kategóriában 108,25 százalékot ért el, vagyis a termékek átlagosan 8,25 százalékkal kerülnek többe, mint júniusban.
A vodka ára szintén emelkedett, átlagosan 3,6 százalékkal. Ezzel szemben a borok ára lényegében változatlan maradt.
Az árfigyelés szerint ugyanakkor az egyes üzletláncok között jelentős eltérések lehetnek. A fél literes Hlibnij Dar Klasszikus vodka például üzlettől függően körülbelül 119 és 156 hrivnya közötti áron volt kapható.