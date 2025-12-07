Több mint 1,2 milliárd dollár értékű vállalati beruházás érkezett Kárpátaljára

A Forbes magazin a Kárpátalján megvalósuló gazdasági beruházásokról közölt adatokat. A megyében felépített illetve építés alatt álló új termelőegységek összköltsége legalább 1,2 milliárd dollár.

A beruházások ágazatok szerinti megoszlása a következő:

a beruházások egyharmada (33%) a feldolgozóipart bővíti;

az összeg további egyharmada (33%) a szolgáltatási szektorba érkezett beruházás;

az informatikai ágazatba a beruházások 11,3%-a érkezett;

az építőiparba 11,8% került;

a szállítás és logisztika területén 5,2% hasznosult.

A kiadvány megjegyzi, hogy a háború 2022. évi kezdete óta egy állami stratégia részeként számos Ukrajna szempontjából kritikus fontosságú vállalkozás települt régiónkba.

Kárpátalja.ma

Forrás: Novini Zakarpattya