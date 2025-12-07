Több mint 1,2 milliárd dollár értékű vállalati beruházás érkezett Kárpátaljára
A Forbes magazin a Kárpátalján megvalósuló gazdasági beruházásokról közölt adatokat. A megyében felépített illetve építés alatt álló új termelőegységek összköltsége legalább 1,2 milliárd dollár.
A beruházások ágazatok szerinti megoszlása a következő:
- a beruházások egyharmada (33%) a feldolgozóipart bővíti;
- az összeg további egyharmada (33%) a szolgáltatási szektorba érkezett beruházás;
- az informatikai ágazatba a beruházások 11,3%-a érkezett;
- az építőiparba 11,8% került;
- a szállítás és logisztika területén 5,2% hasznosult.
A kiadvány megjegyzi, hogy a háború 2022. évi kezdete óta egy állami stratégia részeként számos Ukrajna szempontjából kritikus fontosságú vállalkozás települt régiónkba.
Forrás: Novini Zakarpattya