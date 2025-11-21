Közel 500 belső menekült talált munkát idén Kárpátalján

A Kárpátaljai Foglalkoztatási Szolgálat közzétette a 2025. január 1. és november 21. közötti időszakra vonatkozó eredményeit a belső menekültek foglalkoztatásáról. Az adatok azt mutatják, hogy Kárpátalja továbbra is fontos biztonsági és gazdasági központ azok számára, akik a háború miatt kényszerültek elhagyni otthonaikat.

Az év első 11 hónapjában összesen 1 635 belső menekült fordult a szolgálathoz. Közülük 979 személy kapott hivatalos álláskeresői státuszt, és 498-at sikerült is elhelyezni a munkaerőpiacon. Ez azt jelenti, hogy közel ötszáz ember kezdhetett új életet és munkát Kárpátalján.

A különféle szakmai programok is jelentős szerepet játszanak az integrációban:

171 álláskereső vett részt szakmai képzésben,

90-en pedig képzési utalványt kaptak átképzésre vagy továbbtanulásra.

Ezek az adatok jól mutatják, hogy a régió nemcsak munkahelyeket biztosít, hanem aktívan támogatja a menekültek szakmai fejlődését és képességeik bővítését is.

November 21-i állapot szerint:

356 belső menekült szerepel a nyilvántartásban,

közülük 215 fő hivatalosan is regisztrált munkanélküli.

Bár sokan már találtak munkát, még mindig jelentős azok száma, akik álláskereséssel vagy átképzéssel kapcsolatban támogatásra szorulnak. A Foglalkoztatási Szolgálat hangsúlyozza, hogy továbbra is minden eszközzel segíti a menekültek társadalmi és gazdasági beilleszkedését.

A Kárpátaljai Foglalkoztatási Szolgálat arra biztatja azokat a belső menekülteket, akik munkát keresnek vagy szakmai továbbképzés iránt érdeklődnek, hogy vegyék fel a kapcsolatot a szolgálattal az alábbi telefonszámokon:

0 800-219-715 vagy (0312) 40-01-255

A szolgálat továbbra is kulcsszerepet tölt be a háború miatt lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek támogatásában, segítve őket abban, hogy stabil megélhetést találjanak Kárpátalján.

Kárpátalja.ma