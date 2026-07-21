Már nyáron megkezdődött a tűzifa-vásárlási szezon Kárpátalján

A fűtési szezonra való felkészülés Kárpátalján már javában tart. A lakosság egyre nagyobb számban szerzi be a téli tüzelőt még a nyári hónapokban, hiszen a korábban megvásárolt tűzifa őszre kellően kiszárad, így hatékonyabban használható fel a fűtési időszakban.

Ukrajnában a lakosság közvetlenül az állami erdőgazdaságoktól is vásárolhat tűzifát, akár online is, a DrovaJe (ДроваЄ) állami elektronikus rendszeren keresztül. A felületen az érdeklődők elektronikus azonosítást követően kiválaszthatják a hozzájuk legközelebbi erdészetet, a kívánt fafajtát, valamint a megrendelni kívánt mennyiséget. Egy magánszemély egy naptári évben legfeljebb 15 köbméter tűzifát vásárolhat.

Az állami erdészetek a tűzifát három kategóriába sorolják. A legdrágább az első csoport, amelybe a kemény lombos fafajok – például a tölgy, a bükk és a gyertyán – tartoznak. Ezek hosszabb ideig égnek és nagyobb hőleadásra képesek.

A második csoportba a fenyő, a nyár és az éger, míg a harmadikba a puhább fafajok, például a fűz és a rezgőnyár tartoznak. Ezek kedvezőbb áron vásárolhatók meg, ugyanakkor gyorsabban elégnek.

Mennyiért kínálják a tűzifát?

A Kárpátalja területén működő erdészetekben az árak csak kisebb eltérést mutatnak. A nyár közepi árlista szerint a kemény lombos fafajok egy köbméterének ára 1254 hrivnya, míg a puhább fafajokért 822 hrivnyát kell fizetni köbméterenként.

Ez azt jelenti, hogy a maximálisan megvásárolható 15 köbméter keményfa 18 810 hrivnyába, míg ugyanekkora mennyiségű puhafából 12 330 hrivnyába kerül.

Az árak kizárólag a tűzifára vonatkoznak, a rakodás és a házhoz szállítás költségeit minden esetben külön számolják fel. Ezek összege az adott erdészettől, a szállítási távolságtól és a rendelkezésre álló járműkapacitástól függ.

Köbméter vagy rakott köbméter?

Az állami erdészetek a tűzifát úgynevezett tömör köbméterben értékesítik, amely a faanyag tényleges térfogatát jelenti, hézagok nélkül. Ez eltér a magáneladóknál gyakran használt „rakott köbméter” vagy a teherautónkénti értékesítés gyakorlatától, ezért vásárláskor érdemes figyelembe venni a mértékegységek közötti különbséget.

A szakemberek szerint a nyári beszerzés nemcsak kedvezőbb tervezhetőséget biztosít, hanem a megfelelő száradási idő miatt gazdaságosabb fűtést is eredményezhet a téli hónapokban.

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