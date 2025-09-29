Kárpátalján járt Marta Kos, az EU bővítési biztosa

Marcsák Gergely Gazdaság

Munkalátogatása kapcsán Kárpátaljára érkezett Marta Kos, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztosa, valamint Katarína Mathernová, az Európai Unió ukrajnai nagykövete – írta Viktor Mikita, az ukrán elnöki iroda helyettes vezetője Facebook-oldalán.

A tárgyalások napirendjén szerepelt a nemzeti közösségeket érintő jogszabályok végrehajtása, a nemzetközi közlekedés és kereskedelem infrastrukturális fejlesztése és más témák. Ezek a regionális feladatok segítik Ukrajnát az EU-csatlakozás folyamatának vége felé.

„Az ukrán államfő feladata egyértelmű. Ebben a fázisban az a cél, hogy az Európai Unió és Ukrajna közötti tárgyalások első klaszterét megnyissák”

– fogalmazott Viktor Mikita.

