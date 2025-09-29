Kárpátalján járt Marta Kos, az EU bővítési biztosa

Munkalátogatása kapcsán Kárpátaljára érkezett Marta Kos, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztosa, valamint Katarína Mathernová, az Európai Unió ukrajnai nagykövete – írta Viktor Mikita, az ukrán elnöki iroda helyettes vezetője Facebook-oldalán.

A tárgyalások napirendjén szerepelt a nemzeti közösségeket érintő jogszabályok végrehajtása, a nemzetközi közlekedés és kereskedelem infrastrukturális fejlesztése és más témák. Ezek a regionális feladatok segítik Ukrajnát az EU-csatlakozás folyamatának vége felé.

„Az ukrán államfő feladata egyértelmű. Ebben a fázisban az a cél, hogy az Európai Unió és Ukrajna közötti tárgyalások első klaszterét megnyissák”

– fogalmazott Viktor Mikita.

Forrás: Facebook/Viktor Mikita