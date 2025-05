Még lehetőség van a régi ukrán érméket beváltani Ukrajnában

Az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) 2019. október 1-jétől kivonta a forgalomból az 1, 2 és 5 kopijkás érméket, majd 2020 októberében a 25 kopijkást, valamint a 2003 előtt kibocsátott 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 és 200 hrivnyás bankjegyek is megszűntek fizetőeszközként szolgálni.

Kezdetben a polgárok három évet kaptak arra, hogy ingyenesen és korlátozás nélkül – azaz 2023. szeptember 30-ig – beváltsák a régi érméket és hrivnyákat. Azonban nem minden ukrán váltotta be a pénzt, és az Ukrán Nemzeti Bank meghosszabbította a határidőt – a hadiállapot végéig, majd azt követően további 90 nappal.

A már nem fizetőeszközként használt érméket, valamint a hrivnyát korlátozás nélkül válthatja be az NBU fiókjaiban és más pénzintézetekben. Ha nagy összegekről van szó, érdemes személyi igazolványt is magunkkal vinni, amennyiben pedig kisebb összegről, úgy okmány nélkül is beváltható.

Az országban szinte minden bank beváltja a régi érméket, de azt tanácsolják, hogy előtte érdemes felhívni az adott bankot, és tájékoztatást kérni a cseréről.

Amennyiben valakinek lapulnak még régi érmék vagy bankjegyek otthonában, érdemes még most lecserélni őket forgalomban lévő pénzeszközökre.

A pmg.ua nyomán.

Kárpátalja.ma