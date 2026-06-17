Mennyit kereshetnek az ukránok a következő években: frissítette előrejelzését a kormány

Az ukrán kormány friss gazdasági prognózisa szerint a bérek további emelkedése várható a következő években. A 2026-os évre vonatkozó előrejelzés alapján az átlagos havi fizetés 30 088 hrivnya lesz, amely az elkövetkező időszakban fokozatosan tovább emelkedhet, és 2029-re meghaladhatja a 44 ezer hrivnyát.

A frissített, 2027–2029 közötti időszakra vonatkozó gazdasági és társadalmi fejlesztési terv szerint a 2026-os átlagbér becsült értéke enyhén magasabb a korábbi prognózisnál, amely 30 032 hrivnyát jelzett.

A munkanélküliségi ráta előrejelzése változatlan maradt. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet módszertana szerint a 15–70 éves népesség körében a munkanélküliség 2026-ban várhatóan 12,6 százalék lesz.

A kormány két forgatókönyvvel számol a 2027–2029-es időszak gazdasági kilátásait illetően, amelyek elsősorban a biztonsági helyzet alakulásától függenek.

Az optimista forgatókönyv szerint, amely 2027-től javuló biztonsági környezetet feltételez, a reálbérek 2027-ben 6,5 százalékkal emelkedhetnek (35 010 hrivnyára), 2028-ban 4,5 százalékos növekedés várható (39 362 hrivnya), míg 2029-re 5,7 százalékos bővülés mellett 44 083 hrivnyát érhetnek el.

A kedvezőtlenebb forgatókönyv esetén, amikor a biztonsági kockázatok hosszabb ideig fennmaradnak, a jövedelmek növekedése mérsékeltebb lehet: 2027-ben 5,3 százalék (34 409 hrivnya), 2028-ban 4 százalék (38 603 hrivnya), 2029-ben pedig 4,6 százalék (43 185 hrivnya).

A kormány szerint a munkaerőpiac stabilizálását és a jövedelmek növekedését strukturális reformok, az európai integrációs folyamat előrehaladása, valamint különböző gazdaságélénkítő állami programok segíthetik.

Kárpátalja.ma

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