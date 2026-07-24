Szinte teljesen eltűntek a kolorádóbogarak Voliny megyében

Rendkívüli jelenséget tapasztaltak idén az ukrajnai Voliny megyében: a burgonyaföldekről szinte teljesen eltűntek a kolorádóbogarak. A helyi gazdák és kutatók szerint az elmúlt mintegy harminc évben nem volt példa hasonlóra.

A Volinyi Állami Mezőgazdasági Kutatóállomás szakemberei 3,5 hektáron, 27 burgonyafajtát termesztenek, ám ebben a szezonban egyáltalán nem kellett rovarölő szerrel védekezniük a kártevő ellen. A kutatók szerint ugyanezt a jelenséget az Ukrajnai Burgonyatermesztési Intézet szakemberei is megfigyelték az ország több régiójában.

A szakértők a kolorádóbogarak számának drasztikus csökkenését elsősorban a hosszú téli fagyokkal, valamint az idei tavasz és nyár szokatlan időjárásával magyarázzák.

Az időjárási szélsőségek ugyanakkor a burgonyatermésre is kedvezőtlenül hatottak. Az agrármeteorológusok szerint a tartós aszály és a 36–39 Celsius-fokos hőség miatt a gumók nem fejlődtek megfelelő méretűre, miközben a térségben több történelmi hőmérsékleti rekord is megdőlt.

Kárpátalja.ma

Forrás: agrotimes.ua

Nyitókép: nosalty.hu

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