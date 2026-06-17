116 belső menekült kapott lakhatási támogatást a Munkácsi kistérségben

Folytatódik a belső menekültek lakhatását segítő állami program a Munkácsi kistérségben. A kezdeményezés célja, hogy támogatást nyújtson azoknak az ukrán állampolgároknak, akik a háború következtében elhagyni kényszerültek az orosz megszállás alatt álló területeket, és új otthont keresnek az ország biztonságosabb régióiban.

A program lebonyolítását a Munkácsi Városi Tanács mellett működő szakbizottság végzi, amely a támogatási kérelmek elbírálásáért felel. A testület 2026 eleje óta összesen 125 beadványt vizsgált meg.

Az eljárás eredményeként 116 kérelmező részesült pozitív elbírálásban, míg kilenc esetben elutasították a támogatási kérelmet.

A jogosultak egyenként kétmillió hrivnya értékű lakhatási utalványt kapnak,

amely jelentős segítséget jelenthet számukra új otthonuk megteremtésében.

A programban azok a belső menekültek vehetnek részt, akik az ideiglenesen megszállt területekről érkeztek, és megfelelnek a jogszabályban meghatározott feltételeknek. A kedvezményezettek között kiemelt helyet foglalnak el a harci cselekményekben részt vett veteránok, valamint a háború következtében fogyatékosságot szenvedett személyek.

A kezdeményezés célja, hogy hosszú távú megoldást kínáljon a lakhatási nehézségekkel küzdő családok számára, és elősegítse a belső menekültek társadalmi beilleszkedését Kárpátalján.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/

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