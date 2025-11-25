Németország 32 millió euróval támogatja az ukrán áramhálózat fejlesztését

Az ukrán energiavállalatok jelentős nemzetközi támogatást kapnak az orosz támadások utáni helyreállításhoz. Németország 32 millió eurót biztosít az Ukrenerho áramszolgáltató vállalatnak a vészhelyzeti műveletek és a helyreállítási munkálatok elvégzésére. Ezt Jonathan Gatzer, a német kormány alá tartozó ukrajnai támogatásokért felelős csoport tanácsadója jelentette be az országban tett látogatásuk során – írja a ZN.UA hírportál at Ukrenerho Telegram-bejegyzése nyomán.

A külföldi vendégek megtekintették többek közt az Ukrenerho egyik nagyfeszültségű alállomását. Itt a nemzetközi patnerek által biztosított berendezések és a drónelhárító rendszerek működésével ismerkedtek.

„Saját szememmel láthattam az alállomás elleni támadások következményeit és meggyőződhettem az Ukrenerho csapatának magas szintű szaktudásáról. Mindez megerősíti, mennyire fontos a pénzügyi források hatékony felhasználása. Németország további 32 millió eurót különít el a KfW-n keresztül, és megbízható partnere marad Ukrajnának mindaddig, amíg erre szüksége van”

– mondta Gatzer.

Lorenz Gessner, a KfW, vagyis a német Újjáépítési Hitelintézet ukrajnai képviseletének vezetője hozzátette, hogy az Ukrenerhoval való együttműködés a 2010-es évek eleje óta tart, és a hatékony partnerség példája lett. Ez idő alatt

mintegy 450 millió eurót folyósítottak a német kormány és az Európai Unió jóvoltából.

A fő hangsúly jelenleg a fenntartható energiarendszer kiépítésén van, de a KfW az ukrán áramhálózat helyreállítását és fejlesztését is kész tovább támogatni.

A teljes körű invázió kezdete óta az Ukrenerho mintegy 323 millió eurót kapott a KfW-től az áramhálózat helyreállítására és a kulcsfontosságú alállomások drónvédelmének kiépítésére.

Kárpátalja.ma

Forrás: ZN.UA

Nyitókép: Facebook/Ukrenerho