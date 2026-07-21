Nőtt az ukrán gabonafeldolgozó-ipari termékek exportja

A 2025/2026-os gazdasági évben Ukrajna 543,4 ezer tonna gabonafeldolgozó-ipari terméket exportált, ami 1,2 százalékkal haladja meg az előző szezon eredményét – derül ki az Agronews adataiból.

Az export legnagyobb részét továbbra is a korpa tette ki: ebből 365,9 ezer tonnát értékesítettek külföldön, ami az összes kivitel több mint kétharmadát jelenti. Ez 1,7 százalékos növekedést jelent az előző gazdasági évhez képest. A legfontosabb felvevőpiac Törökország volt, amely a teljes export közel háromnegyedét vásárolta fel. Jelentős mennyiség került még Romániába, Szíriába, Lengyelországba, Magyarországra és Ciprusra is.

A búzaliszt kivitele ugyanakkor visszaesett. A vizsgált időszakban 60,3 ezer tonna lisztet exportáltak, ami 9,5 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A legnagyobb vásárlók Moldova, Palesztina, Csehország, Spanyolország és Izrael voltak.

Az előfeldolgozott gabonatermékek exportja szintén enyhe csökkenést mutatott: 59,8 ezer tonna került külföldre, ami 2,4 százalékkal marad el az előző szezon eredményétől. A legfontosabb célországok Románia, Törökország, Németország, Lengyelország és az Egyesült Királyság voltak.

Jelentős bővülést mutatott ugyanakkor a tésztafélék és kuszkusz exportja. A kivitel 29,5 ezer tonnára nőtt, ami több mint kétszerese – 129 százalékkal magasabb – az előző gazdasági év volumenének. A legnagyobb importőr Németország volt, de Moldova, az Egyesült Királyság, Románia és Lettország is számottevő mennyiséget vásárolt.

A dara- és granulátumtermékek exportja ezzel szemben 17,6 százalékkal csökkent, összesen 26,2 ezer tonnát tett ki. A legnagyobb felvevőpiacok Moldova, Izrael, Románia, Costa Rica és Litvánia voltak.

Az egyéb lisztfélék kivitele jelentősen visszaesett: a 2025/2026-os szezonban mindössze 1,7 ezer tonnát exportált Ukrajna, ami 62,4 százalékos csökkenést jelent az előző gazdasági évhez képest. Ennek a termékkörnek a legfontosabb importőrei Izrael, Moldova, Lengyelország, Csehország és Hollandia voltak.

Az adatok alapján az ukrán gabonafeldolgozó-ipar exportja összességében enyhe növekedést mutatott, amelyhez elsősorban a korpa, valamint a tésztafélék kivitelének jelentős bővülése járult hozzá, miközben több más termékkategóriában mérséklődött az export volumene.

Kárpátalja.ma

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