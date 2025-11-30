Ukrajna újjáépítésével és befektetésekkel foglalkozó tanácsadót nevezett ki Zelenszkij

Okszana Markarovát nevezte ki Ukrajna újjáépítésével és befektetésekkel foglalkozó tanácsadójává Volodimir Zelenszkij államfő – írja a Radio Szvoboda.

Az elnök a Facebookon megjelent bejegyzésében úgy fogalmazott:

„Okszana Markarova mától Ukrajna újjáépítésének és beruházásainak kérdésében segíti tanácsadóként országunkat. Mindenképpen megvédjük függetlenségünket és Ukrajna jogát, hogy szuverén európai állam legyen. Biztosítjuk Ukrajna számára az önvédelem képességét, és immár 4 éve naponta állunk ellen a teljes körű orosz agressziónak. Minden nehézség ellenére biztosítjuk Ukrajna számára a szükséges fegyvereket, légvédelmi rendszereket és elegendő erőforrást a belső stabilitáshoz”

Zelenszkij szerint Ukrajna hosszú távú célja jelenleg az ország harcok utáni újjáépítése, a gazdasági fejlődés újraindítása.

„Ez a feladata Ukrajna kormányának, minden intézményének és vállalati rendszerének, úgy hiszem, mindenkinek, aki ebben Ukrajnát segíteni tudja, cselekednie kell”

– hangsúlyozta az elnök.

A tanácsadói kinevezésről szóló 872/2025. számú rendelet már megjelent az államfő honlapján.

Okszana Markarova korábban, 2021. február 25. és 2025. augusztus 27. között Ukrajna egyesült államokbeli nagykövete volt. Leváltásáról Donald Trump második elnökségének kezdete óta folyik a vita. A Republikánus Párt az amerikai választási kampány során kifejtett tevékenysége miatt kritizálta az ukrán nagykövetet.

Markarova Volodimir Zelenszkij ukrán elnök számára tavaly szeptemberben látogatást szervezett egy pennsylvaniai lőszergyárba, és az eseményen csak a demokraták voltak jelen. Az amerikai képviselőház republikánus elnöke, Mike Johnson ezután Okszana Markarova lemondását követelte.

Kárpátalja.ma

Forrás: Radio Szvoboda

Nyitókép: tv24.ua