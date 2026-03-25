Két katonáját gyászolja a Nagyszőlősi kistérség

Két elesett katona haláláról adott hírt a Nagyszőlősi Városi Tanács a Facebookon. A kelet-ukrajnai harcok során életét vesztette ilonokújfalui (Onok) és nagyszőlősi lakos.

Az 1984-ben született Brics Jurij egy orosz FPV drón támadása következtében hunyt el 2026. március 22-én. A Dnyipropetrovszk megyei Oresztopil közelében szerzett végzetes sérülést.

A szintén 1984-ben született nagyszőlősi Fejer Ivan még 2024. november 15-én vesztette életét Donyeck megyében, a Pokrovszkij járási Jurijivka közelében. Az elesett katonát mindeddig eltűntként tartották nyilván.

A Nagyszőlősi Városi Tanács őszinte részvétét fejezi ki az elhunytak családjainak és bajtársainak.

