Tüzérségi lövedék került elő a föld alól Nevickén

Gyanús tárgyra bukkant az ungvári járási Nevicke egyik lakosa március 24-én. A saját udvarán földmunkát végző nő azonnal értesítette a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatát.

A tárgy azonosítását egy helyi tűzoltótiszt végezte el. Megállapította, hogy a veszélyes eszköz egy 152 mm-es tüzérségi lövedék, mely valószínűleg még a II. világháborúból származik.

Az állami szolgálat tűzszerészei elszállították és az előírások szerint megsemmisítették a lövedéket.

Kárpátalja.ma

