Világháborús kézigránátot találtak Kölcsényben

A második világháborúból hátramaradt kézigránátra bukkant egy nő a munkácsi járási Kölcsényben (Kolcsino) – írják a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának Facebook-oldalán.

Az F1 típusú szovjet kézigránát a község külterületén bukkant felszínre. Megtalálója, egy helyi lakos értesítette a hatóságokat, a helyszínre tűzszerészek érkeztek. A robbanószerkezetet az azonosítás után elszállították és megsemmisítették.

A szakszolgálat arra kéri a lakosokat, amennyiben robbanóeszközre hasonlító tárgyat találnak, azt ne érintsék meg, ne vegyék kézbe és ne próbálják meg hatástalanítani.

Azok felbukkanása esetén tegyenek bejelentést a 101-es telefonszámon, és menjenek biztonságos távolságba.

