Két helyszínen is II. világháborús robbanószerkezetet találtak Kárpátalján

A II. világháború idejéből számazó robbanószerkezetek kerültek elő Kárpátalja két településén – közölte a Facebookon a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége.

Az első bejelentés az ungvári járási Patakófalu (Sztuzsicja) községből érkezett, ahol a lakosok a folyópart szokásos tavaszi rendezése során vettek észre gyanús tárgyat a vízben. Az állami szolgálat helyi munkatársa múlt századi aknagránátként azonosította az eszközt.

A másik robbanószerkezet a Beregszászi járásban került elő. A Királyházához közeli Verécén egy kút tisztítása közben előkerült tárgyat a szakértők légibombaként azonosították.

Mindkét helyszínről a katasztrófavédelem tűzszerészei szállították el a veszélyes eszközöket, majd az előírásoknak megfelelően megsemmisítették azokat.

