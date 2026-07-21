Ötezer hrivnyás támogatást kaphatnak az első osztályosok Ukrajnában
Azok a családok, amelyeknek gyermeke idén kezdi meg tanulmányait az első osztályban, egyszeri, 5 ezer hrivnyás állami támogatásra jogosultak. A kérelmeket 2026. november 15-ig lehet benyújtani – közölte az Ukrán Nyugdíjalap.
Az úgynevezett „Iskolakezdési csomag” program célja, hogy segítséget nyújtson a családoknak az első osztályba lépő gyermekek tanévkezdési kiadásainak fedezéséhez. A támogatás folyósítását az Ukrán Nyugdíjalap bonyolítja le.
Kik jogosultak a támogatásra?
Az egyszeri juttatást a gyermek egyik szülője vagy más törvényes képviselője igényelheti, amennyiben:
- a gyermeket a 2026/2027-es tanévben első osztályba íratták be;
- a gyermek ukrán állampolgár;
- a kérelmező szintén ukrán állampolgár.
A támogatást nevelőszülők, gyámok, családi típusú gyermekotthonok, valamint állami gondozásban élő gyermekek törvényes képviselői is igényelhetik.
Hogyan lehet igényelni?
A legegyszerűbb módja az igénylésnek a Gyija (Дія) alkalmazás használata. Az adatok ellenőrzését követően a Nyugdíjalap értesíti a kérelmezőt a támogatás jóváhagyásáról.
Akik nem tudják igénybe venni az elektronikus ügyintézést, papíralapon is benyújthatják kérelmüket a Nyugdíjalap bármely ügyfélszolgálatán.
Az igényléshez szükség van:
- a kérelmező személyes adataira;
- a gyermek adataira;
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatára;
- egy speciális bankszámla számára, amelyre a támogatást utalják.
Bizonyos esetekben a törvényes képviseletet vagy a gyermek jogállását igazoló dokumentumokat is csatolni kell.
Mire költhető a támogatás?
Az 5 ezer hrivnyát kizárólag készpénzmentes formában folyósítják, és csak meghatározott célokra használható fel.
A támogatásból többek között:
- tanszereket és írószereket;
- könyveket;
- gyermekruházatot;
- lábbelit
lehet vásárolni hivatalosan működő üzletekben és vállalkozásoknál.
A támogatást a jóváírástól számított 180 napon belül kell felhasználni. A fel nem használt összeget a bank visszautalja az Ukrán Nyugdíjalapnak.
Kik nem részesülhetnek a támogatásban?
A juttatás nem igényelhető, ha az első osztályos gyermek:
- állandó lakóhelyre külföldre költözött;
- ideiglenesen megszállt területen tartózkodik.
A Nyugdíjalap arra is felhívta a figyelmet, hogy az egyszeri támogatás nem számít bele a család összjövedelmébe, így más szociális juttatások megállapítását nem befolyásolja.
Ha ugyanarra a gyermekre már benyújtották az igénylést, újabb kérelem nem nyújtható be. Amennyiben a szülők között vita alakul ki arról, ki jogosult a támogatásra, az ügy rendezéséig a kérelem elbírálását felfüggesztik.
A Gyija alkalmazásban a szolgáltatás egyelőre még nem érhető el, azonban az illetékesek tájékoztatása szerint a rendszer indulása hamarosan várható. Tavaly az „Iskolakezdési csomag” program keretében több mint 200 ezer első osztályos részesült támogatásban, és a jogosult családok csaknem 99 százaléka élt a lehetőséggel.