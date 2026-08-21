Rekordszintre nőtt az uniós sajtok importja Ukrajnában

Júliusban éves összevetésben 65 százalékkal nőtt a sajtok importja Ukrajnába, és az ilyen termékek behozatala az év hetedik hónapjában rekordot ért el. Az európai sajtok egyre nagyobb arányban vannak jelen az ukrán piacon, ami fokozza a versenyt a hazai sajtkészítők számára.

Augusztusban Ukrajnában hagyományosan megnő a sajtok iránti kereslet, idén azonban a szezonális élénkülés kevésbé kedvez a hazai gyártóknak. Ennek oka az európai termékek kínálatának gyors bővülése, amely egyre nagyobb nyomást helyez az ukrán sajtkészítőkre.

Az oltós alvasztású sajtfélék importja júliusban 65 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet, és rekordot ért el az adott hónapban. Különösen jelentősen, több mint 80 százalékkal nőtt a félkemény sajtok behozatala, amelyek az ukrán gyártók egyik legfontosabb termékkategóriájának számítanak.

Az európai félkemény sajtok részesedése az ukrán piacon már megközelíti az egyharmadot.

A lengyel sajtok is egyre nagyobb teret nyernek

Erősödik a verseny a fehér- és ömlesztett sajtok piacán is. Az ukrán piacra hagyományosan Lengyelországból érkezik a legtöbb importtermék, ugyanakkor más európai exportőrök érdeklődése is fokozódik az ukrán piac iránt.

A hazai gyártók számára további nehézséget jelent, hogy a belföldi értékesítés visszaesését egyelőre nem tudják megfelelő mértékben ellensúlyozni az export növelésével.

Az export is visszaesett

Az ukrán sajtok és sajttermékek külföldi értékesítése az elmúlt hónapokban csökkent. Júliusban a félkemény sajtok exportja éves összevetésben mintegy 25 százalékkal esett vissza, míg a sajttermékek kivitele ennél is nagyobb mértékben csökkent.

Az ukrán exportőrök számára ugyanakkor némi előnyt jelent, hogy az exportált sajtok ára továbbra is magasabb az importált termékek áránál. Az ukrán kivitelre azonban további nyomást gyakorolhat az orosz beszállítók erősödő jelenléte a kazahsztáni piacon.

Akciókkal próbálják fenntartani az eladásokat

Az ukrán belföldi piacon a legnagyobb gyártók egyelőre nem emelték meg a félkemény sajtok alapárait. A termékek jelentős részét azonban kedvezményes áron, akciók keretében kell értékesíteniük.

A piaci szereplők szerint a későbbiekben az ilyen kedvezmények lehetőségei szűkülhetnek, mivel várhatóan nőnek a gyártási költségek. Ebben elsősorban a sajtgyártáshoz szükséges alapanyagok drágulása játszhat szerepet.

Kárpátalja.ma/agronews.ua

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