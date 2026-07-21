Romlik az ukrajnai termőföldek állapota

Ukrajna világszerte híres kiváló minőségű csernozjom talajairól, amelyek hosszú időn át az ország mezőgazdaságának egyik legnagyobb értékét jelentették. A szakemberek szerint azonban az intenzív mezőgazdasági művelés és a talaj tápanyagainak elégtelen pótlása miatt egyre több régióban romlik a termőföldek állapota.

Az Agronews beszámolója szerint jelenleg Kirovohrad és Harkiv megyében találhatók a legjobb minőségű termőföldek. Ezeken a vidékeken a talaj humusztartalma továbbra is magas, megfelelő a tápanyag-ellátottság, valamint kedvezőek a talaj kémhatására vonatkozó mutatók is.

A legjelentősebb romlást ugyanakkor a Szumi területen tapasztalták. Az egykor az ország legtermékenyebb vidékei közé tartozó régió talajai az elmúlt évtizedek intenzív használata következtében fokozatosan veszítettek termőképességükből.

A legalacsonyabb talajminőségi mutatókat Voliny és a Zsitomir megyében mérték. Az ukrajnai Polisszja térségében fekvő régiókra jellemző a savanyúbb talaj és az alacsonyabb humusztartalom. A szakértők szerint a térség talajaiban átlagosan mindössze 2,43 százalék a humusz aránya.

Az ország többi részén a termőföldek többsége közepes minőségűnek számít, ugyanakkor a vizsgálatok azt mutatják, hogy folyamatosan csökken a növénytermesztés szempontjából kiemelten fontos foszfor- és káliumtartalom.

Különösen aggasztó a humusztartalom csökkenése Odessza, Cserkaszi és Zaporizzsja megyében. A szakemberek ezt elsősorban a szerves trágyák elégtelen használatával, valamint azzal magyarázzák, hogy a növényi maradványok egyre kisebb arányban kerülnek vissza a talajba.

Az Ukrán Talajvédelmi Intézet 1964 óta végez rendszeres talajvizsgálatokat. A legutóbbi átfogó felmérés során a szakemberek mintegy 800 ezer talajmintát elemeztek az Ukrajna ellenőrzése alatt álló területekről, több mint húsz különböző mutató alapján.

A kutatók szerint a következő vizsgálati ciklus eredményei pontosabb képet adnak majd arról, hogyan változott az ukrajnai termőföldek állapota az elmúlt években.

Kárpátalja.ma

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