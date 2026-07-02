Szakértők szerint lassulhat az infláció Ukrajnában

Júliusban jelentősen mérséklődhet az infláció üteme Ukrajnában, sőt egyes gazdasági elemzők szerint több év után először defláció, vagyis általános árcsökkenés is bekövetkezhet.

Oleh Pendzin közgazdász úgy véli, hogy a nyár közepén az árak emelkedése jelentősen lassul. Becslése szerint júliusban a fogyasztói árak mindössze 0,1–0,3 százalékkal nőhetnek júniushoz képest. Ezt elsősorban a szezonális mezőgazdasági termékek és az üzemanyagok árának csökkenése magyarázza.

A szakértő szerint az éves infláció a jelenlegi 8,4 százalékról 8 százalékra mérséklődhet.

Andrij Sevcsisin elemző ennél is derűlátóbb előrejelzést fogalmazott meg. Szerinte júliusban akár 1 százalékos defláció is kialakulhat, vagyis a fogyasztói árak összességében alacsonyabbak lehetnek, mint júniusban.

A várható árcsökkenést több tényező is elősegítheti: az új termésből származó zöldségek és gyümölcsök megjelenése, a tojás és az üzemanyag árának mérséklődése, valamint a ruházati cikkek és a háztartási gépek szezonális akciói. Az elemzők szerint a kereskedők egyre gyakrabban kényszerülnek árengedményekre, mivel a lakosság vásárlóereje továbbra is korlátozott.

A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy ezek egyelőre előrejelzések, a júliusi inflációs adatokat a hivatalos statisztikák megjelenése után lehet majd pontosan értékelni.

Kárpátalja.ma/agronews.ua

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →