Szeptembertől elindul az állami GMO-nyilvántartás Ukrajnában

Szeptember 16-tól új szabályozás lép életbe Ukrajnában, amelynek részeként megkezdi működését az állami GMO-nyilvántartás. Az új rendszer lehetővé teszi a géntechnológiával módosított élőlények (GMO-k) legális forgalmazását és szigorúbb ellenőrzését az európai uniós normákkal összhangban.

A reformról Tarasz Viszockij, Ukrajna gazdasági, környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszterhelyettese beszélt. Elmondása szerint az új digitális adatbázis egységes rendszerben követi majd nyomon a GMO-k használatát és forgalmát.

Az új törvény értelmében:

kötelezővé válik minden GMO állami regisztrációja egy online nyilvántartásban;

bevezetik a 0,9%-os küszöbértéket: ha egy termék összetevője ennél nagyobb arányban tartalmaz GMO-t, azt „GMO-t tartalmaz” jelöléssel kell ellátni.

A regisztrációs eljárás több lépcsőből áll: a vállalatok kérelmet nyújtanak be, ezt követően egy speciális állami bizottság tudományos kockázatértékelést végez, majd a gazdasági minisztérium dönt a nyilvántartásba vételről vagy annak elutasításáról. Az eljárás időtartama legfeljebb 180 nap lehet.

A miniszterhelyettes hangsúlyozta: bár Ukrajnában eddig is tilos volt a nem regisztrált GMO-k forgalmazása, 2007 óta egyetlen GMO-t sem jegyeztek be hivatalosan. Az új rendszer célja ennek a „szürke zónának” a megszüntetése, valamint az átlátható és egységes szabályozás megteremtése.

