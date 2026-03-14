Tavaly több mint 350 ezer hektár földterületet adtak el Ukrajnában

Ukrajnában 2025-ben több mint 365 ezer hektár mezőgazdasági földterületet adtak el. Az átlagos ár hektáronként 57,4 ezer hrivnya volt – közölte Dmitro Makarenko, az Ukrán Állami Geodéziai, Térképészeti és Kataszteri Szolgálat vezetője.

Makarenko szerint a földpiac ezen szegmensének tavalyi dinamikája megfelelt az elmúlt évek átlagos mutatóinak. 2024-ben körülbelül 320 ezer hektár földet értékesítettek, átlagosan 46,7 ezer hrivnya/hektár áron.

A szakember ugyanakkor megjegyezte, hogy 2025-ben 214 ezer hektár állami földterületet vettek leltárba.

