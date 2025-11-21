Ukrajna a háború ellenére is a globális élelmiszerpiac egyik meghatározó szereplője

Ukrajna továbbra is jelentős szerepet tölt be a világ élelmiszer-ellátásában, annak ellenére, hogy több mint három éve tart a háború. A jelenlegi szezonban az ország a világ napraforgóolaj-exportjának 46%-át, valamint a kukorica globális exportjának több mint 12%-át biztosítja – derült ki a IV. „Food from Ukraine” nemzetközi élelmiszer-biztonsági csúcstalálkozó megnyitóján, amelyről az agronews.ua számolt be.

A rendezvényen Julija Szviridenko miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy Ukrajna a teljes körű orosz háború kezdetét követően indította el a Grain from Ukraine humanitárius kezdeményezést, amely több mint 20 millió rászoruló embert látott el élelmiszerrel Afrikában és a Közel-Keleten.

„Még akkor is szállítottunk élelmiszert, amikor kikötőinket támadás érte vagy blokád alatt álltak” – hangsúlyozta a kormányfő.

Szviridenko hozzátette: a háború kezdete óta Ukrajna több mint 66 millió tonna élelmiszert exportált Ázsiába, Afrikába és a Közel-Keletre.

Olekszij Szoboljev, a gazdasági, környezetvédelmi és agrárügyi miniszter elmondta, hogy a 2025–26-os értékesítési évben Ukrajna eddig 5,8 millió tonna búzát értékesített külföldön. Az ország továbbá a hat legnagyobb csirkehús-exportáló között van a világon.

Andrij Szibiha külügyminiszter a humanitárius támogatás fontosságát hangsúlyozta, kiemelve, hogy Ukrajna ingyenes élelmiszer-szállítmányt juttatott el Szíriába is.

„Nemzetközi partnereink – többek között az Egyesült Királyság, Németország és Norvégia – segítségével biztosítani tudtuk az ingyenes élelmiszer-adományokat Szíriának, és ezt a munkát a jövőben is folytatjuk” – mondta Szibiha.

Ukrajna így a háborús körülmények ellenére is aktívan járul hozzá a globális élelmezésbiztonsághoz, és megbízható partner marad a nemzetközi piacokon.

