Ukrajna legnagyobb burgonyafeldolgozó üzeme épül Cserkaszi megyében

Megkezdődtek az intenzív építési munkálatok a cserkaszi megyei Biosense ipari parkban, ahol Ukrajna legnagyobb burgonyafeldolgozó üzemének első ütemét építik. Az első gyártócsarnok 6500 négyzetméteres lesz.

A beruházásról Dmitro Kiszilevszkij, az ukrán parlament gazdaságfejlesztési bizottságának alelnöke számolt be.

Az első ütem átadását 2026 végére vagy 2027 elejére tervezik. Az új üzem nemcsak a belföldi piac ellátását erősíti majd, hanem hozzájárulhat az import kiváltásához is az élelmiszeriparban. Az építkezés korszerű technológiával zajlik, a szükséges gyártóberendezések már megérkeztek a helyszínre.

Az első ütem főbb adatai:

beruházási érték: 960 millió hrivnya ;

; fő profil: burgonyaliszt gyártása ;

; éves kapacitás: 25 ezer tonna késztermék.

A projekt második és harmadik üteme egy régóta fennálló problémát is megoldhat: Ukrajnában jelenleg nincs hazai gyártású fagyasztott hasábburgonya, ezért a gyorsétteremláncok – köztük a McDonald’s és a KFC – importból szerzik be ezt a terméket.

A fejlesztési tervek szerint:

2027-ben , a második ütemben évi 60–150 ezer tonna kapacitású hasábburgonya-gyártó sorokat helyeznek üzembe, mintegy 2,5 milliárd hrivnyás beruházással;

, a második ütemben évi kapacitású hasábburgonya-gyártó sorokat helyeznek üzembe, mintegy beruházással; a harmadik ütemben további bővítést hajtanak végre, amelynek értéke megközelíti a 3 milliárd hrivnyát.

Az állami támogatással megvalósuló fejlesztés részeként egy teljes agráripari klasztert is kialakítanak. A tervek között szerepel egy 20 ezer tonna befogadóképességű burgonyatároló, egy olyan üzem, amely a burgonyahéjat fehérjévé és keményítővé dolgozza fel hulladékmentes technológiával, valamint egy korszerű üvegházi gazdaság saját energiatermelő kogenerációs rendszerrel.

Az infrastruktúra fejlesztésére – az állam és a beruházó 50–50 százalékos társfinanszírozásában – már megkezdődött a bekötőutak bővítése és a gázhálózat kiépítése. Erre a célra az állami költségvetésből 2025 végén 24,7 millió hrivnyát különítettek el. A beruházó további állami támogatásra is pályázni kíván.

Kárpátalja.ma/agronews.ua

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