Ukrajna nem tervezi korlátozni a búzaexportot a 2025/26-os szezonban

Ukrajna a következő, 2025 júliusától 2026 júniusáig tartó gabonaszezonban nem tervezi a búzaexport korlátozását, mivel a vártnál magasabb terméseredmények lehetővé teszik az export jelenlegi ütemének fenntartását – írja az agronews.ua.

Tarasz Viszockij, gazdasági miniszterhelyettes elmondta: a kormány a kedvező terméshozamnak és a szezon elején tapasztalt alacsonyabb exporttempónak köszönhetően nem lát indokot bármilyen tiltás vagy kvóta bevezetésére.

„Nem tervezzük bármiféle korlátozás bevezetését a búzaexportban ebben a szezonban. Az idei termés magasabb a tavalyinál, az export üteme pedig alacsonyabb” – hangsúlyozta Viszockij.

A Gazdasági Minisztérium becslései szerint Ukrajna mintegy 23 millió tonna búzát takarít be az idei évben, míg az exportvárakozás közel 17 millió tonnánál van. Összehasonlításképpen: 2024-ben 22,6 millió tonna búza termett, amelyből 15,7 millió tonnát értékesített az ország a 2024/25-ös szezon során.

A minisztérium adatai alapján az aktuális szezonban eddig 6,8 millió tonna búza került exportra, szemben az előző év azonos időszakának 8,6 millió tonnás mennyiségével.

A kormány szerint a stabil terméshozam és az exportpiacok folyamatos elérhetősége biztosítja, hogy Ukrajna továbbra is jelentős szereplő maradjon a globális gabonapiacon.

