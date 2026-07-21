Csökken a nyugdíjasok száma Ukrajnában

Jelentősen visszaesett a nyugdíjasok száma Ukrajnában: a Nyugdíjalap adatai szerint 2026. július 1-jén már kevesebb mint 10 millióan, összesen 9 976 619-en részesültek nyugdíjban. Ez több mint 190 ezerrel kevesebb az év eleji adatokhoz képest.

Az átlagnyugdíj összege jelenleg 7273 hrivnya, ugyanakkor jelentős különbségek figyelhetők meg a nyugdíjak között.

A juttatásban részesülők közel egynegyede mindössze mintegy 3500 hrivnyából él havonta, miközben körülbelül félmillió nyugdíjas több mint 20 ezer hrivnyát kap.

Területi bontásban a legmagasabb átlagnyugdíjat Kijevben, valamint Donyeck és a Luhanszk megyékben folyósítják. A legalacsonyabb átlagnyugdíjak Ternopil, Csernyivci és Kárpátalja megyékben vannak, utóbbiban átlagosan 5918 hrivnyát kapnak az idősek.

A statisztikák szerint a nyugdíjasok 28 százaléka, mintegy 2,8 millió ember továbbra is dolgozik.

Az ő átlagos nyugdíjuk 7994 hrivnya, ami meghaladja az országos átlagot.

A szakértők szerint a nyugdíjasok számának csökkenése évek óta tartó tendencia. Míg 2020-ban még 11,2 millió nyugdíjast tartottak nyilván, mára számuk 10 millió alá esett.

Ennek fő okai között a háború következményeit, az ideiglenesen megszállt területek elvesztését, a kedvezőtlen demográfiai folyamatokat, a magasabb halálozási arányt és a népesség fogyását említik.

A Nyugdíjalap ugyan évente több százezer új nyugdíjat állapít meg, ez azonban nem ellensúlyozza a jogosultak számának folyamatos csökkenését.

Kárpátalja.ma

Forrás: socportal.info

Nyitókép: illusztráció

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