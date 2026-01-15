Szibiha: 2 millió tonna gabonát vitt ki Oroszország ukrán területekről
Oroszország 2025-ben több mint kétmillió tonna gabonát vitt ki Ukrajna ideiglenesen megszállt területeiről. Az eltulajdonított árut Afrika, Ázsia, a Közel-Kelet és részben Európa piacain értékesítette – írta Andrij Szibiha külügyminiszter az X közösségi oldalon.
Az illegálisan elvett ukrán gabona negyven százaléka Egyiptomba került. A többit közel-keleti, afrikai és ázsiai államok vásárolták meg.
A szállításhoz Oroszország Azovi- és Fekete-tengeri kikötőit használta, a gabona exportjára árnyékflottát hozott létre. Az ukrán hírszerzés negyvenöt hajót azonosított, amelyek terményt exportáltak a megszállt területekről.
Ukrajna már 43 ilyen hajóval és 39 kapitánnyal szemben vezetett be szankciókat.
A külügyminiszter szerint az ukrán szolgálatok nyomon követik a lopott gabona útját, az azzal kereskedő vállalatokról információkat osztanak meg partnereikkel.
Szibiha hangsúlyozta, hogy a rejtett flotta tevékenysége veszélyezteti a globális élelmezésbiztonságot, és közvetlenül finanszírozza Oroszország Ukrajna elleni háborúját. Felszólította az Európai Uniót, hogy aktívabban alkalmazzon szankciós eszközöket, és erősítse meg az együttműködést a Frontex ügynökséggel.
Az eltulajdonított gabona eladásai növekednek
A külügyminisztérium vezetője megjegyezte, hogy az orosz csapatok elfoglalták Európa legtermékenyebb mezőgazdasági területeinek egy részét. A termést vagy elkobozták, vagy alacsony áron felvásárolták, gyakran kényszerítést alkalmazva. A lopott gabona eladásának pontos értékét nehéz megbecsülni, de bizonyos, az összeg jelentős.
2025 áprilisában az Egyesült Államok már vezetett be szankciókat orosz állampolgárok, vállalatok és hajók ellen, melyek a kijevi hírszerzés szerint összefüggésbe hozhatók az ukrán gabona exportjával.
Forrás: Novini Live