Kárpátalján betiltották az ünnepi díszkivilágítást

A Megyei Védelmi Tanács döntése értelmében több energiatakarékossági intézkedést vezettek be Kárpátalján – írja a Zakarpattya Online. A tanács az utcai világítás korlátozásáról és a kültéri reklámtáblák megvilágításának tilalmáról is rendelkezett.

A korlátozások december 9-én léptek hatályba. A települések utcai világítása csak azokban az órákban működhet, amikor a legnagyobb igény van rá, illetve csak azokon a helyeken, ahol azt a közlekedés és a közúti gyalogosátkelők biztonsága indokolja.

Megyénkben betiltották a reklámtáblák megvilágítását, a fényreklámokat és az ünnepi díszkivilágítás használatát. A tiltás alól kivételt képeznek a megújuló energiaforrással működő világítótestek.

Munkaidő után tilos a közétkeztetési intézmények, boltok területének és helyiségeinek kivilágítása. A szabályozás előírja, hogy a takarékossági intézkedések betartását a járási tanácsok és a helyi önkormányzatok vezetőinek közösen kell ellenőrizniük.

A portál emlékeztet, hogy december 9-én Julija Szviridenko miniszterelnök az energiarendszer helyzetének stabilizálása érdekében hozott döntésekről számolt be. Kijelentette, hogy az utcák, parkok megvilágítása, az ünnepi díszek és a reklámtáblák fényei nem élvezhetnek prioritást az áramellátást sújtó nehézségek idején.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció