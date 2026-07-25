Bileckij: Több járásban is folyik az utak javítása Kárpátalján

Kárpátalja több térségében is zajlanak a helyi közutak karbantartási és felújítási munkálatai – számolt be Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai/Állami Közigazgatás vezetője.

A Beregszászi járásban a Tiszaszirma (Drotinci) és Fancsika közötti útszakaszon javítják a burkolatot, növelik a közlekedésbiztonságot, valamint korszerűsítik a vízelvezető rendszert. A Huszti járásban az Iszka (Izki)–Bükköspatak (Bukovec) közút alaprétegét zúzottkő-homok keverékkel erősítik meg, ezt követően aszfaltburkolat kerül rá. Emellett kátyúzási munkák folynak az Iszka–Alsószeliscse–Gernyés (Kopasnovo) útvonalon, továbbá javítják az Iszka–Felsőhidegpatak (Verhnyij Sztudenij) és a Fülöpfalva (Pilipec)–Bükköskő (Potyik) közötti utakat is.

A Munkácsi járásban a Bagolyháza (Szilaszovica)–Latorcafő (Latyirka) útszakaszon jelenleg az előkészítő munkálatok zajlanak. A tervek szerint itt nemcsak az útburkolatot újítják fel, hanem a megfelelő vízelvezetést is kialakítják.

Bileckij közlése szerint a munkálatokat a kistérségi önkormányzatok finanszírozzák. A megye vezetése ugyanakkor arra számít, hogy a közeljövőben a központi költségvetés tartalékalapjából is érkezik támogatás, amelyből a helyi úthálózat legrosszabb állapotú szakaszait újíthatják fel.

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