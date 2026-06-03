Üzemanyagárak Ukrajnában: ennyibe kerül a benzin, a dízel és az autógáz június 3-án

Az ukrajnai töltőállomás-hálózatok a nyár első napjaiban változatlanul hagyták üzemanyagáraikat. Bár az árak immár három napja nem módosultak, a különböző hálózatok között továbbra is jelentős eltérések tapasztalhatók, ezért az autósok számára nem mindegy, hol tankolnak.

A prémium kategóriában az OKKO és a WOG gyakorlatilag azonos árpolitikát követ. A 100-as oktánszámú benzin literje 89,90 hrivnyába kerül, míg a prémium A–95-ös üzemanyagért 82,90 hrivnyát kell fizetni. A hagyományos A–95-ös benzin ára 79,90 hrivnya literenként. A prémium dízel 91,90, a hagyományos gázolaj 88,90 hrivnyába kerül, az autógáz ára pedig 47,90 hrivnya.

A SOCAR továbbra is valamivel magasabb árszintet tart fenn. A 100-as prémium benzin literje 89,99 hrivnya, a prémium 95-ös 83,99 hrivnya, míg a normál A–95-ösért 79,99 hrivnyát kérnek. A prémium dízel ára 91,99, a hagyományos gázolajé 88,99 hrivnya, az autógáz pedig 47,99 hrivnyába kerül literenként.

A legkedvezőbb árakat továbbra is az Ukrnafta kínálja. A vállalatnál a normál A–95-ös benzin literje 74,90 hrivnya, míg a prémium változatért 76,90 hrivnyát kell fizetni. Az A–92-es benzin ára 69,90 hrivnya. A dízelüzemanyag literje 85,90 hrivnyától érhető el, a prémium dízelért 87,90 hrivnyát kérnek. Az autógáz szintén itt a legolcsóbb, 45,90 hrivnyás literenkénti árral.

Az aktuális árszintek alapján a hagyományos A–95-ös benzin esetében közel 5 hrivnyás különbség mutatkozik a legdrágább és a legolcsóbb hálózat között, ami egy teljes tankolás során már érzékelhető megtakarítást jelenthet az autósok számára.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →