Számadatok, statisztikák, kimutatások – emberi szemmel ezek azok, amiken a legkönnyebben kiigazodunk, amikben bízunk, amikre nézve tervezünk, meg amikről úgy gondoljuk, hogy valamennyire mégiscsak valós, objektív képet adnak bizonyos dolgokról. Persze, ez általában addig jó nekünk, amíg bele nem futunk egy olyan statisztikába, ami már nem tetszik valami miatt. És ez különösen igaz lehet egyházi szinten.

Az elmúlt években, legalábbis Magyarországon, a népszámlálás miatt rengeteg adat került összegyűjtésre a reformátusokkal kapcsolatban is. Vannak pozitív meglepetések, például azon a településen, ahol a férjemmel szolgálunk, mert sokkal több magát reformátusnak valló személy van, mint gondoltuk. Meg persze, ott van az a szokásos negatív adat, hogy azért mégiscsak kevesen vagyunk, és ha ez így folytatódik, akkor…

A legtöbben szerintem sejthetjük, hogy egyházként nem a népszámlálási adatok fogják meghatározni a Szentlélek Isten munkáját, bár tanulságosak lehetnek számunkra. Az Apostolok cselekedeteiben olvasunk arról, hogy a Szentlélek Isten hogyan gyarapítja az Egyházat, és hogy hogyan tapasztalják meg az akkori hívők ezt a gyarapodást. Hogy lesz Jézus elhívott 12 tanítványából több ezer Krisztust követni akaró ember. De ha belegondolunk, ez a gyarapító munka jellemző az egész Szentírásra, és nemcsak mennyiségi, hanem minőségi szempontból is. Isten gyarapítja József és testvéreinek a sorsát azzal, hogy nem elég, hogy nem halnak éhen, de egy egész más, új életre is lehetőségük nyílik. Isten gyarapítja a népének a sorsát, amikor nem elég, hogy hazatérhetnek a fogságból, de nem is akármilyen uralkodói hátszéllel tehetik meg azt.

A Szentlélek Isten most is gyarapít, csak néha érdemes kilépni a saját valóságunkból, és kicsit körbenézni, vagy akár csak türelmesen várni. Mert attól, hogy én itt most éppen nem látom a hívők tömegét, attól még nem tudhatom, hogy kiben mi formálódik éppen az Istennel kapcsolatban. Attól, hogy most éppen nem látom a megújulást, az nem jelenti azt, hogy a Szentlélek Isten következő széllökése ne söpörne ki minden régit, és adna újat.

A Szentlélek Isten Gyarapító Isten, de ugyanakkor titokzatos is. Nem tudjuk, mikor és hol fog gyarapítani, de abban biztosak lehetünk, hogy fog. És én hiszem, hogy ha imádkozunk a munkájáért, ha kérjük és várjuk, akkor mi is tapasztalhatjuk ezt a közösségeinkben és az életünkben is.

Rózsa-Gönczy Anna

Forrás: teso.blog