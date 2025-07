Közel egy éve annak, hogy részt vettem egy beszélgetésben, ahol valaki az édesapja betegségéről mesélt. Elmondta a szenvedés hosszú útját, amit egy daganat okozott. S miközben erről beszélt, kimondott egy számomra nagyon emlékezetes mondatot: a mai kórházak többsége nem segíti a gyógyulás folyamatát, mert ennek otthon kellene történnie. Mennyire igaz és megdöbbentő mondat ez, annak ellenére, hogy tudjuk a legtöbb orvos, ápoló és kórházi dolgozó lelkiismeretesen végzi a munkáját. Ez a mondat eszembe juttatta azokat az Újszövetségi történeteket, amikor Jézus nem vándor orvosként gyógyított, hanem házhoz ment. Ma különösen fontos ennek az üzenetét megérteni. Miért? Leginkább azért, mert a mai ember a gyors, a hatékony és a saját testére vonatkozó gyógyulást kívánja. A lehetőség adott is ehhez: vannak kórházak, rendelők, privát orvosi ellátás és gyógyszertárak. Mondhatni, a fejlődés és a tudomány ma már nem ismer lehetetlent.

Azonban vannak szomorú és megrendítő élet és halál tapasztalataink. Van úgy, hogy nem sikerül a gyógyulás, pedig mindent megtettünk a másikért. De mit is jelent a gyógyulás? Tovább folytatni azt az életet, amit addig éltünk? Számomra olyan megható az, hogy Jézus, mint az áldott háziorvos nem letudni, dicséretért gyógyítani vagy valamilyen emberi hálának az elfogadásáért jött, hanem hogy megmentse a beteget és annak otthonát. Mennyivel másabb ez, mint a mai tudományos próbálkozások. Jézus oda megy, ahol a betegség megkezdődött. Házhoz jön, megnézi az otthonunkat, a családunkat, a házasságunkat, a gyermekeinket, az unokáinkat, akik hatással vannak egyaránt a testi és lelki életünkre.

Érdekes volt a közelmúltban a bibliaolvasó vezérfonalunk szerint újból elolvasni a teremtés történetét. Kezdetben teremtette Isten… a héber nyelv nemcsak elmondja ennek a csodáját, hanem szinte az ember elé rajzolja. Mert az első betű, amivel kezdődik a Szentírás a héber ábécé második betűje a BÉT (ב), aminek a jelentése ház. Vagyis a Teremtő házat, otthont, hazát, házasságot, egyházat adott az ember számára, hogy boldog és egészséges legyen. De azt, amit ajándékba kaptunk Tőle a bűn megbetegítette. Sok esetben az ember nem csupán testileg betegeskedik, hanem a környezet, amiben egészséges életet élhetnénk a bűn miatt meg van betegítve. Ezért olyan jó látni az Újszövetség lapjain, hogy Jézus érti a dolgát. Van úgy, hogy útközben gyógyít, de amikor nagyobb a baj, akkor házhoz megy. Nagy kérdés ez, kedves Olvasó, hogy a házunk, az otthonunk mennyire egészséges. Igaz, ez már a privátszférát érinti, azt a belső rendszert, amibe nem szívesen engedünk be másokat. Nem is kell. Azonban minden családnak szüksége van nem csak testi, de lelki értelemben is egy háziorvosra. S Ő nem más, mint Jézus Krisztus. Az, akit az Atya azért küldött, hogy gyógyítson. Talán mindnyájan tapasztaltuk már, hogy amikor van egy beteg a családban, az mindenkit érint. Lehet nem egyforma a szenvedés, de a fájdalom közös.

Kedves TeSó! Van egy csodálatos imádság a zsoltárok könyvében:

„De én bemehetek házadba, mert te nagyon szeretsz engem.” (Zsolt 5,8)

Károli fordítása gazdagabb és biztatóbb: „Kegyelmed sokaságából házadba mehetek.”. Mit jelent ez? Indulj el az Úr házába, mert vár téged, van gyógyulás a számodra – de nemcsak számodra, hanem a családod, a gyermekeid számára is. Végül, ha elindultál és már ott vagy az Ő házában, hívd be Krisztust a szívedbe és az otthonodba – Ő tudja a megoldást!

Jézus Krisztus mondja: „Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek; nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.”.

Dénes-Zsukovszky Elemér

Forrás: TeSó blog