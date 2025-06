Egyházközségi munkatársak és hitoktatók egyházmegyei zarándoklata

A 2025-ös jubileumi évben lehetőség van a teljes búcsú elnyerésére. Kárpátalján két zarándokhely van erre kijelölve: a beregszászi Szent Kereszt Templom és a munkácsi Szent Márton Székesegyház. A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye Pasztorális Tanácsa június 14-én egyházközségi munkatársak és hitoktatók számára szervezett zarándoklatot, azon személyek számára, akik közvetlenül segítik a lelkipásztor munkáját és aktívan részt vesznek az egyházközség életében. Tehát hitoktatók, sekrestyések, templomdíszítők, plébániai konyha munkatársai, gondnokok, egyházközségi könyvelők, programszervezők és sokan mások is részt vettek a rendezvényen.

Már a megérkezéskor érezhettük, hogy egy különleges eseményben lesz részünk. Nem léphettünk be a székesegyházba, csak miután végigjártuk a templom körül kialakított zarándokutat. Állomásain hivatásunkon elmélkedtünk. Hivatásunkon, hiszen, aki az egyházközségnél szolgál, az nem csupán munkahely, ahonnan az ember minden hétköznap hazasiet, hanem egy olyan feladat, amellyel nem csak az embereket, hanem az Urat is szolgáljuk. Az imádságos elmélkedés után léphettünk be ünnepélyesen a székesegyház főbejáratán, mely a búcsú elnyerésének egyik feltétele volt.

A délelőtt közös áhítattal kezdődött az ungvári plébánia tagjainak vezetésével. A medugorjei Szűzanya közbenjárásáért imádkoztak, felolvasva Mária Medugorjében mondott üzeneteit. Égi Édesanyánk leggyakrabban arra kér bennünket, hogy legyünk a remény, a béke, az öröm és az imádság emberei.

Hortobágyi Arnold OSB bencés atya, aki Munkácson végzi missziós szolgálatát, előadásával gazdagította a jelenlévőket. Saját életéből hozott példákkal támasztotta alá az egyházközségi munkatársak szerepének fontosságát. Elmesélte, hogy amikor templomba jelentkezett ministrálni, először a sekrestyés nénivel találkozott, akinek meghatározó volt a jelenléte. Gyerekként azt is lelkesen értékelte, hogy palacsintát sütött neki és a ministránstársainak.

Hangsúlyozta, hogy egy hitoktató eszközök nélkül is kiválóan végezheti feladatait. Hiszen Jézus a tanítványainak is azt mondta, hogy ne vigyenek magukkal sem erszényt, sem tarisznyát, sem sarut. Egy hitoktató számára nem az a lényeges, hogy digitális táblája legyen, hanem a szíve legyen tele szeretettel, és szívesen fogadja a másikat.

Egy rövid szünet után a munkácsi plébánia tagjai által vezetett ima következett, majd azután kezdődött a szentmise Majnek Antal nyugalmazott püspök vezetésével, aki szentbeszédében szeretettel és határozottan szólt a jelenlévőkhöz:

– A hitről tanúságot kell tenni. Ez a legfontosabb feladata a püspöknek, papnak, hitoktatónak egyaránt, – emelte ki.

Hangsúlyozta, hogy nagyon izgalmas dolog a hitről beszélni, de még izgalmasabb a hitet megélni, átélni.

A zarándoklat valóban feltöltődés, megerősödés volt, mely minden résztvevőnek erőt adott a további örömteljes és lelkes szolgálathoz. Jó volt találkozni, egymástól tanulni, Isten igéjét hallgatni, Isten üzenetét meghallani és jó volt teljes búcsút nyerni.

Fehér Rita

Kárpátalja.ma