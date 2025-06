Erő, szeretet, józanság lelke

„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”

2 Tim 1,7

2025 pünkösdjének másodnapján elővesz minket ez az igevers és megerősíti a régi, talán már megfakuló, elfelejtett ígéreteket. Nekünk, fortélyos félelmekkel küzdőknek ígéri és adja Jézus a Lélek ajándékát, jelenlétét, Akit Vigasztalónak és Pártfogónak is nevez.

Az apostol egy tagadással és három állítással tudatosítja hitét. Először is azt írja, hogy a Szentlélek nem a félelem lelke. Sőt, ellenkezőleg, a Pártfogó az, aki mellettünk áll a félelem idején. Belekapaszkodhatunk, követve vezetését átélhetjük csodáit. Egyre neurotikusabb világunkban, ahol éjjel-nappal kapunk okot a félelemre, Isten élhetővé szeretné tenni az életünket a Lélek jelenlétével. Kedves Olvasó, neked is szabad nem félned. Mondhatsz nemet a félelemnek és a Félelem Urának, mert erre az Atyától kapsz erőt. Ha el is múlik az ünnep, ez az erőforrás továbbra is rendelkezésedre áll majd.

Az első állítás is az erőre összpontosít: Isten Lelke az erő lelke. Ez az erő merőben más, mint a világ fegyverekben, tekintélyben, pénzben bízó ereje, aminek használata az egyiket elkövetővé, a másikat áldozattá teszi. Ez az erő az isteni dünamisz, ami életet ad, megújít és eltörli a bűnöket. Ennek az erőnek nincs vége: olyan, mint egy hegy, aminek nincs teteje, sosem lehet meglátni a csúcsát, végét. Ebből az erőből kérhetsz és kapsz, ha elfogy a tiéd. Istennek van elég ereje, hogy kiemeljen téged a nehéz helyzeteidből – kérd és kapod!

A második állítás az, hogy Isten Lelke a szeretet lelke. Nem a szabálykövetésé, törvényeskedésé, megfelelni és megfeleltetni akarásé, hanem a szereteté. A Lélek tesz képessé a minél teljesebb ember- és istenszeretetre. Az Ő vezetése alatt érthetjük meg, hogy a szeretet valóban nem egy múló, változó érzés, hanem szilárd és végleges elköteleződés, ami áldozattal is jár. Újítson meg minket az Úr lelke a szeretet terén is, mert sajnos merítünk a Jézus nélkül élő világ szeretetlen és kegyetlen módszereiből, közegéből, és egyre közömbösebbek, szeretetlenek leszünk. A Lélek ajándékával visszatérhetsz az első szeretethez, megújulhatsz a hálás elköteleződésben!

A harmadik állítás, hogy Isten Lelke a józanság lelke. Itt most az apostol átfogó értelemben beszél a józanságról. Nem csak az alkoholos befolyásoltság hiányát jelenti itt ez a szó, hanem a valóság ismeretét és az igazságkeresésben való kitartást. Ugyanis a hívő élet nem álmodozó, ábrándozó élet, hanem a valóságban gyökerező, a világ nyomorúságaira nyitott és segítőkész, szociálisan aktívvá tett élet. Mi lehetünk azok, akik reálisan, józanul látjuk a környezetünk állapotát, és segítünk, imádkozva és dolgozva. Mert a kettő összefügg: mindkettőre az Úrtól kaptunk megbízást.

Isten Lelke nem a félelem lelke, sőt Ő veszi el a félelmeidet, ha meg akarsz szabadulni tőlük. A Lélek az erő lelke – újítson meg téged alapvetően ez az erő! A Lélek a szeretet lelke – gyújtsa lángra lelkedet a soha ki nem alvó testvérszeretet tüzével! A Lélek a józanság lelke – ne állj be a félrenézők, a bajokra szemet hunyók és magukat ideálisnak látók közé. Lásd és szeresd magad annak, aki vagy, mert Isten is így szeret, de törekedj arra, hogy egyre inkább olyanná válj, amilyennek az Úr látni akar!

Vezessen téged az ünnep ideje után is a Lélektől kapott erő, szeretet és józanság!

Laskoti Zoltán

Forrás: teso.blog