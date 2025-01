Felemelő és megrázó tapasztalatok Kárpátalján

Fekete Károly püspök szervezésében hét tiszántúli lelkipásztor összesen tizennégy kárpátaljai egyházközségben szolgált 2025 januárjának utolsó hétvégéjén. Az ukrán határhoz közel eső kis települések gyülekezetei nagy szeretettel fogadták a vendégeket, akik maguk is feltöltődtek a nehéz helyzetben lévő hittestvérek hűsége által. A Tiszántúli Református Egyházkerület cikke.

Már csütörtökön elindult a határon túlra az első csoport, hiszen hárman már aznap hirdették Isten igéjét. Tárnok Tamás, a Debrecen-Csapókerti Református Egyházközség lelkipásztora Badalón és Macsolán szolgált.

„Istennek adunk hálát, hogy a kárpátaljai testvéreink felé lehetőségünk nyílt a szolgálatra, akikért naponta imádkozunk több éve a gyülekezeteinkben. Már a meghívó levél programjából láthattam, hogy nagyon eleven ott is a lelki élet. Az Isten Igéjére szomjazó, buzgó, összetartó, tevékeny gyülekezeteket és presbitériumokat ismerhettem meg Sápi Zsolt lelkipásztor vezetése mellett. A háborús időszak minden nehézségei között nagyon sokan járnak az alkalmakra minden korosztályból, és a vendégszeretetet rendkívüli közöttük. Badalóban a magyar és a roma gyülekezetben, valamint Macsolán szolgálhattam Bibliaórán, evangélizáción és istentiszteleteken, és sok áldott lelki beszélgetés adatott. Azt mondták, hogy sokat jelent nekik az, hogy mögöttük állunk, és támogatjuk őket a nagy próbatételek idején. Imádkozunk továbbra is értük, hogy a kegyelemből naponta erőt kapva megmaradhassanak és sok jó gyümölcsöt teremhessenek a továbbiakban is” – foglalta össze szolgálatát Tárnok Tamás, kiemelve, hogy „Amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is.” (2Kor 1,5)

A Kistemplom-Ispotályi Egyházközségben szolgáló Porkoláb András az elmúlt hétvégét Nagyberegen töltötte, ahol mélyen megérintették a helyiek nehézségei.

„Több mint 120 gyülekezeti tag vett részt az istentiszteleten, közöttük mintegy negyven férfi. Ők különösen nagy nyomás alatt vannak, ugyanis a sorkötelezetteket akár az utcán megállítva is bármikor elvihetik, még a lelkészeknek sincs felmentésük. Nagy hálát éreztünk az itt élő reformátusok részéről, amiért az anyaország figyel rájuk.”

Egyetemi lelkészként Bogáti Attila is a cívisvárosból utazott Barkaszóra, Rafajnára és Haranglábra. Saját bevallása szerint maga is gazdag áldásokat kapott ott tartózkodása során.

„Erővel töltött fel a kárpátaljai testvérek hozzáállása: a nehéz helyzet ellenére is hűségesek az Úr Jézushoz, igyekeznek minden alkalmat megragadni, amelyet az Istennel tölthetnek.”

A Kántorjánosi Református Egyházközség lelkipásztora, Csonka József Beregsomban és Mezőkaszonyban volt a gyülekezetek vendége.

„Számomra nézőpontváltást hozott a kárpátaljai szolgálat. Gyakran méltatlankodunk saját élethelyzetünk miatt, holott a számunkra »oly rossz« helyzet más számára az elérendő vágy. Erre lehetett ráeszmélni a szolgálat és a somi lelkipásztorral való beszélgetés alatt. Hit-tükör volt megtapasztalni Jakab Attila lelkipásztor hitét és reménységét. Minden tekintetben építő, hitmélyítő és szemléletformáló volt a somi és a kaszonyi gyülekezetben végzett szolgálat. Isten áldását kérem rájuk” – fogalmazott Csonka József.

Tóth Tamás, a Debrecen-Kossuth utcai Egyházközség lelkipásztora a fertősalmási gyülekezet vendége volt. A település jellegzetessége, hogy a háború kezdete óta az ezres lakosságszám mintegy felére csökkent. A gyülekezet is nagy veszteségeket szenvedett el a lélekszámot tekintve, ugyanakkor a templomnak van jelenleg a legnagyobb, szinte egyetlen közösségi megtartóereje az ott élők számára.

Molnár Szabolcs, a Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség lelkipásztora vasárnap szolgált Kárpátalján, de akkor három helyszínen is: az asztélyi, a bulcsúi és különösen a kigyósi istentisztelet sok áldást tartogatott számára is.

Felemelőnek nevezte, hogy utóbbi helyszínen a magyar kultúra napján közösen énekelték el a résztvevők a himnuszt. „Megtapasztaltam az összetartozás erejét, és azt, hogy hatalmasak az ottani testvérek veszteségei, de a hitet nem veszítették el, bíznak a szerető Isten vezetésében” – mondta a nagytemplomi lelkész.

A Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök gyülekezeteit látogatta meg Mezőváriban és Borzsován. Természetesen tájékozódott a beregszászi püspöki hivatal munkája felől is, hiszen sok közös feladatban segítik egymást a hétköznapokban. Fekete Károly több református intézményt is felkeresett Mezőváriban, hiszen ott működik a „Nefelejcs” Fogyatékkal élő gyerekek rehabilitációs központja, az „Egy Ház a Nemzetért” tehetséggondozó művészeti és hagyományőrző civil szervezet, ahol ott létekor is több csoportban zajlottak a hitéleti és művészeti foglalkozások, valamint megszemlélte a Mezővári Református Önkéntes Tűzoltóság jól felszerelt telephelyét is.

Január 25-én este Bulcsúban került sor a Református Közösségi Ház felszentelésére, amelyet Fekete Károly és Zán Fábián Sándor végzett.

A házigazda Nagy Béla egyházkerületi főjegyző volt, aki visszatekintett az építéstörténet főbb mozzanataira. A zsúfolásig megtelt nagyteremben a magyarországi Kis Kata Együttes adta az első kulturális műsort, majd szeretetvendégség fogadta az összes résztvevőt.

Fekete Károly vasárnap kora délelőtt Borzsován prédikált, majd Mezőváriban hirdetett igét.

Az istentiszteleten a kántori szolgálatot végző Kovács-család zenekara köszöntötte Fekete Károlyt abból az alkalomból, hogy éppen tíz éve szentelték püspökké. A napi igéről szóló igehirdetés a Magvető példázatából a százannyi csodáját emelte ki. A példázat első és utolsó szava is a bizonyosságé: „Kiment a magvető vetni” – hangzik az első mondat, „és termést hoznak állhatatossággal” – állítja a befejezés.

Kárpátalja otthon maradó népe és a szolgálatát hűséggel végző lelkészi kar az állhatatosság példája az anyaországi reformátusok számára. Állhatatos az, akit nem ingatnak meg belső döntésében a külső körülmények. A hithez való következetes ragaszkodás segít megmaradni a nehézségek között is. Nagy ajándék ma, ha valaki tud állhatatos maradni: házasságban, családban, munkában, barátságban, egyházban, szolgálatban. Mintánk ebben Jézus, aki életre váltotta a példázatot, mert végigcsinálta és tétellé formálta: „Bizony mondom nektek: ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.” (Jn 12,24)

„Hiszem, hogy a Kárpátalján vendégszolgálaton járt tiszántúli lelkipásztorok felemelő és megrázó tapasztalatai türelmet és állhatatosságot növelő emlékekként épülnek be itthoni szolgálatukba. Isten ajándéka volt mindannyiunk számára ez a segítő hétvége egy háborúban álló ország területén” – vallja Fekete Károly püspök.

Forrás: Tiszántúli Református Egyházkerület

Nyitókép: Tárnok Tamás a badalói református templomban