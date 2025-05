249 éve született Berzsenyi Dániel

1776. május 7-én született a gondolataiban – talán túlzottan – szilárdan hívő Berzsenyi Dániel. A nemesi örökség képviselőjeként nem tudott azonosulni a reformkorban kibontakozó „új hullámmal”, akiknek tagjai rendületlenül állították: nemesnek és nem-nemesnek egy nemzeti közösségbe kell olvadnia. Ettől függetlenül Berzsenyi a legnagyobb magyar lírikusok közé tartozik, a klasszikus óda legnagyobb hazai mestere, a magyar klasszicizmus első számú képviselője.

Gazdából lett költő

Egyházashetyén, egy Vas megyei kis faluban született, édesapja, Berzsenyi Lajos és édesanyja, Thulmon Rozália egyetlen gyermekeként.

Édesapja sokáig visszatartotta fiát a tanulmányoktól, mert gyengének és betegesnek tartotta. Berzsenyi Dániel 11 éves volt, amikor hetyei birtokukról a soproni evangélikus líceumba került. 1795-ben véget értek ottani „kalandozásai”, mert a fiatal diák inkább bajkeverőnek, mintsem szorgalmas tanulónak bizonyult. Az iskola évkönyvébe Ovidiust idézve a következőket írta: „Látom és helyeslem a jobbat, de a rosszabbat követem”.

Sopronban töltött éveinek helyes magaviseletét ugyan nem, de a költészet iránti érdeklődését és a latin, valamint a német nyelv ismeretét köszönhette. Míg nappal édesapja birtokán a gazdaságban dolgozott, éjszaka olvasmányaiba merült – többek között ekkor lett életének legfőbb példaképe az ókori klasszikus, Horatius.

23 éves volt, amikor feleségül vette a nála 9 évvel fiatalabb Dukai Takách Zsuzsannát, és ekkor függetlenedett véglegesen az atyai háztól, ahol édesanyja 1794-es halála után egyre kellemetlenebbül érezte magát.

Magányát tetézte édesapjával fennálló konfliktusos kapcsolata is. Kemenessömjén telepedtek le, ahol saját maga is gazdálkodni kezdett. Ekkor már írt, de még csak a fióknak: nem volt olyan bizalmasa vagy támogatója, akivel megoszthatta volna szárnypróbálgatásait.

Elsőként Nemesdömölk evangélikus lelkipásztora, Kis János fedezte fel a költő tehetségét. Berzsenyi bizalmába fogadta, barátságot kötöttek, a lelkész pedig addig bíztatta, míg elküldték néhány költeményét Kazincy Ferencnek (A magyarokhoz, Nagy Lajos és Hunyadi Mátyás valamint A reggel című munkáit).

Nyelvújítónk elragadtatással írt az új reménységről, így a sömjéni földesúr többé nem zárkózhatott el a nyilvánosság elől. Kazincy az alábbi bátorító szavakkal fejezte ki örömét Berzsenyinek írt levelében: „Ne hidd, hogy az a’ melegség, mellyel szívem hozzád szóll, tettetés’ vagy a’ csapodáron illetett önnszeretet’ míve: nem, nagy fényű Ifjú! valóságos hajlandóság’ ’s becsülés’ szava az, ’s az azon támadott örömé, hogy magamat hazámnak eggy igen nemes fija által szerettetni látom.”

Kazinczy bíztatatása sarkallta Berzsenyit megkezdett költői pályájának folytatásában, a mentora felé érzett hálát válaszában így fejezte ki: „Egy igen szent ünnepet jegyzett az úrnak levele az én életemnek aranykönyvében s nem szégyenlem megvallani, hogy egypár forró férfiúi cseppet nyomott ki szemeimből”.

Ekkorra már Pest és Buda írói és tudósai is elismerték a költő tehetségét. 1810-ben meg is látogatta a pesti triász tagjait – Horvát Istvánt, Szemere Pált és Vitkovics Mihályt –, akik mogorva magatartása ellenére kitörő lelkesedéssel fogadták.

Berzsenyi 1808 óta már a Somogy megyei Niklán élt, és korábbi gazdálkodó életmódjával itt sem szakított: szántóföldjeit, rétjeit, szőlőbirtokát és értékes ménesét gondozta. Személyisége ennek megfelelően egyre zárkózottabb lett, a magány érzete felnőttkorának egyik meghatározó kísérőjévé vált.

A hosszú alkonyat

Költeményeinek kiadására végül csak 1813-ban került sor, ezután a 37 éves Berzsenyi országszerte nagy népszerűségnek örvendett.

Hiába lett ünnepelt költő, és várta Pesten a művelt körök vendégszeretete, ő többnyire ellenállt a meghívásoknak. Ha mégis megjelent társas eseményeken, akkor többnyire csendben, szótlanul ült, sőt egy ízben azt is megjegyezték róla, hogy képes volt minden búcsúszó nélkül elutazni.

Gróf Festetics György azon kevesek közé tartozott – noha eleinte az ő társaságát sem fogadta örömmel – akit közel tudott engedni magához. A keszthelyi mecénás barátságát nem tudta és talán nem is akarta visszautasítani. Festetics még nemesfájú jegenyét is ajándékozott a költőnek.

1817 februárjában meghívót kapott a keszthelyi helikoni ünnepségre, ahol újfent Festetics vendégszeretetét élvezhette. A házigazda közvetlensége miatt sokkal oldottabb volt, és aktívan vett részt a lakomázók beszélgetésében, annak ellenére, hogy életének ezen szakaszában már kedélybetegség gyötörte. Többször került alkotói válságba és már nem lelte örömét az írásában.

Ez év nyarán súlyos csapás érte: megjelent Kölcsey Ferenc kritikája, amelyet Berzsenyi nem tudott elfogadni. A nála jóval fiatalabb Kölcseytől a bírálatot teljesen méltánytalannak tartotta, ráadásul indulatában megírt antirecenzióját a Tudományos Gyűjtemény nem adta ki.

Kazinczy Ferenc sem tudta Berzsenyi felháborodását osztani, így a köztük régóta fennálló szoros barátság megszakadt, évekre felhagytak a levelezéssel. Méltó válasz Kölcsey írására csak 1825-ben jelent meg Észrevételek Kölcsey recenziójára címmel, ezt már a Tudományos Gyűjtemény is kiadta szeptemberi kiadásában.

A barátság lángja ugyan nem hunyt ki végleg a költő és támogatója között, leveleik hangvétele már nem volt annyira meghitt, mint korábban. Berzsenyi 1831 áprilisában, néhány hónappal Kazinczy halála előtt írt levele is bizonyítja: „Májusban Füredre, onnét Pestre megyek s ott fogom verseimet holmi jobbításokkal s minden egyéb munkátskáimmal együtt kiadni s meglehet hogy egész nyarat ott töltöm s tán gyülésünkig is ott maradok. Akkor látni fogjuk egymást s légy bizonyos abban hogy mastani levelem rövídségét ki fogom akkor beszéddel pótolni. Tartsd meg tehát addig is régi barátságunk emlékezetét s élj boldogúl.”

Élete utolsó szakaszának jelentős szereplője Döbrentei Gábor, aki a dúlt lelkű költőt tovább hergelte kritikusai ellenében. A nézeteltérések ellenére 1830-ban Berzsenyit nevezték ki az Akadémia filozófiai osztályának első rendes tagjává: a kitüntetést örömmel fogadta, még Pestre költözését is fontolgatta. 1832-ben részt vett az akadémiai nagygyűlésen, itt többek között megismerkedett gróf Széchenyi Istvánnal és báró Wesselényi Miklóssal is.

A tudomány emberei között jobban érezte magát, mint korábban az irodalom képviselői között. 1833-ban adta ki hivatalos székfoglalóját, a Poetai harmonistica címmel. A klasszicizmust mindig előnyben részesítette a romantikával szemben, meggyőződése szerint a harmónia az egyetlen állandó dolog a világban.

A „niklai remete” idejének jelentős hányadát fiainak látogatásával töltötte, illetve gyógykezelésekre járt a budai fürdőkbe és Balatonfüredre. Pályafutásának alkonyán nem is akart a költészettel foglalkozni, inkább az esztétika felé fordult.

Egyik utolsó levelét Döbrentei Gábornak írta 1835. december 3-án: „A jövő nyár elején látni foglak. Mig pénzemben tart Budán fogok fördeni, mert ez idén nagyon megrezzentett hypochondriám vagy valami májfájásom s nem merem többé a fördést elmulasztani. De, egyébiránt is ottan tudok legnyugottabban dolgozni s reménylem ott el is tudom munkáimat az uj kiadásra késziteni”.

Visszavonultságában 1836. február 24-én, 60 éves korában Niklán érte a halál. Három fiú (Farkas, László és Antal) és egy leány (Lidia) gyermeke gyászolta a költőt, akinek – talán a sors iróniája – éppen Kölcsey Ferenc írta meg azt az emlékbeszédet – „bocsánatkérő emlékiratot” –, amelyet Helmeczy Mihály olvasott fel a Magyar Tudományos Akadémia tagjai előtt. Berzsenyi munkái Döbrentei Gábor gondozásában 1842-ben jelentek meg, ám kritikusok – így Toldy Ferenc – szerint a kiadás „ízetlen” volt.

