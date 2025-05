Demilitarizált övezetet hoznának létre az amerikaiak Ukrajnában

Egy 30 napos tűzszüneti megállapodást szeretnének először megkötni az amerikaiak – erről beszélt Donald Trump különmegbízottja, Keith Kellogg egy interjúban.

Interjút adott a Fox Newsnak Keith Kellogg amerikai elnöki különmegbízott, aki kifejtette, hogy létrehoznának egy 30 kilóméteres demilitarizált övezetet, ezzel biztosítva az esetleges ukrajnai tűzszünet betartatását. Egyúttal arról is beszélt, hogy

Ukrajna jó pozícióban van a háború befejezéséhez és nagyon közel van a fegyvernyugvás.

Washington többször is felvetette a közvetítés felfüggesztését, ha a tárgyalások nem vezetnek eredményre. Kellogg ezzel kapcsolatban arról beszélt, ez valójában Oroszországnak fájna, mivel szerinte ők sem állnak nyerésre.

„Ha kilátásban lenne a győzelmük, akkor már a Dnyeper nyugati partján, Kijevben és Odesszában lennének, de sehol sincsenek.”

„Mind a két oldalon több mint egymillió ember halt és sérült meg” – mondta, ezzel nyomatékosítva, hogy szerinte egy győzelem nem így néz ki. Azt is mondta, a béketeremtés Oroszország számára is lehetőség a visszalépésre, mivel szerinte egy megállapodásnál egyik fél sem kap meg mindent, amit akar. Beszélt az oroszok által elfoglalt területek átengedéséről is, szerinte ez nem probléma, mivel idővel majd változhat.

A különmegbízott kifejtette a megállapodás megkötésének tervezett menetrendjét, először egy 30 napos tűzszünetet szeretnének létrezhozni, amelyet úgy tartatnának be, hogy a harcoló felek 15-15 kilométert hátrálnának az arcvonaltól.

Ezzel egy 30 kilométer széles demilitarizált zóna jönne létre a felek között.

Ezen a távolságon egyértelműen nyomon lehet követni az esetleges tűzszünetsértéseket is, valamint ilyen feltételek mellett a felek érdekeltek lennének a tűzszünet meghosszabbításában – fejtette ki. Ha az ember katona, tudja, hogy milyen nehéz egy ilyen után újraindítani a konfliktust – érvelt Kellogg. Arról is beszélt, hogy a megállapodást a Dnyeper-folyótól nyugatra állomásozó harmadik ország-béli, túlnyomórészt európai erők felügyelhetik majd, ugyanakkor Dmitrij Peszkov szerint Moszkva erről még nem kapott javaslatot.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: Keith Kellogg. Forrás: Getty Images