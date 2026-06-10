Tragédiától az aranyéremig
Aranyérmet nyert a romániai Carla’s Rhythmic Cup nemzetközi ritmikus gimnasztikai versenyen Olekszandra Paszkal – tudatta június 10-én a 5-ij kanal.
A mindössze kilencéves csornomorszki sportoló 2022-ben, egy Odessza megyei orosz rakétatámadás következtében veszítette el egyik lábát. A súlyos sérülés ellenére visszatért a versenysporthoz, a rehabilitációt követően protézissel folytatta pályafutását.
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