Ukrán nagyvárosokat támadott éjjel Oroszország

Orosz dróntámadás ért kedd éjjel több ukrán nagyvárost, köztük Harkivot, Odesszát és Zaporizzzsját. A helyi hatóságok károkról és sebesültekről számoltak be – tudatja a TSZN.

Harkivban a városvezetés szerint több mint húsz robbanást hallottak a helyiek. A becsapódások nyomán több helyen tűz ütött ki, valamint épületkárok keletkeztek. A sérültekről egyelőre nem közöltek végleges adatokat.

Odesszában két lakóház rongálódott meg a támadás következtében. Egy lakás teljesen kiégett. Egy 46 éves nőt kórházba szállítottak.

Zaporizzzsjában egy családi házat ért találat, amelynek következtében tűz keletkezett. Az előzetes információk szerint személyi sérülés nem történt.

A TSZN nyomán.

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