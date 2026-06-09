Kazahsztán csapatát is legyőzte a magyar válogatott

A magyar labdarúgó-válogatott 3-1-re legyőzte a kazah csapatot kedden a debreceni Nagyerdei Stadionban rendezett barátságos mérkőzésen.

Bár a kazahok a kilencedik percben vezetést szereztek, a szünet után lényegesen jobban játszó magyarok fordítottak. Szoboszlai Dominik egyenlítése után a csapatkapitány gólpasszt is adott, Schäfer András pedig ritkán látható nagy gólt szerzett.

A vendégek az utolsó fél órában emberhátrányban futballoztak, a végeredményt pedig az első válogatott mérkőzését játszó Tóth Rajmund állította be.

Rajta kívül még Markgráf Ákos és a csereként beálló kapus, Pécsi Ármin debütált a nemzeti együttesben.

Marco Rossi szövetségi kapitány tanítványai 2023 novembere, a Montenegró ellen 3-1-re megnyert Európa-bajnoki selejtező óta először tudtak hátrányból fordítva nyerni.

A magyar válogatott szeptembertől már a Nemzetek Ligájának másodosztályát jelentő B divízióban játszik tétmérkőzéseket.

Forrás: MTI

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

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