Felvidéki és kárpátaljai zarándokok töltötték meg a pozbai Szentkút-kegyhelyet

Június 22-én gyülekezett Felvidék hívő közössége a pozbai Mária-kegyhelyen. A több mint félezer zarándokot Wurczer Péter kántor, a magyar nyelvű alkalmak kezdeményezője és egyik szervezője köszöntötte az ez évben második alkalommal megszervezett magyar nyelvű szentmisén.

Pozba mint lelki program a mindennapokra

A közösségek zarándoklatán a szentmisét Fábry Kornél, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke mutatta be felvidéki paptestvéreivel.

A püspök atya a szentbeszédben a pozbai kegyhely nevének betűit vette alapul az isteni és keresztényi erények gyakorlására való buzdításra.

Magyarázatában a P betű a párbeszédet jelentette, az O betű az odafordulást, a Z betű a zarándoklást, a B betű a befogadást, míg az A betű az alázatot szimbolizálta.

Derűs hangulatú, az élet mindennapjaiból vett példázatokkal fejtette ki a felsorolt erények gyakorlását, amely a katolikus keresztények és a Krisztust követők életpéldája lehet.

„POZBA: Azaz párbeszéd, odafordulás, zarándoklás, befogadás és alázat. Ha ez jellemzi közösségeinket, akkor hiszem, hogy az egyház megújul. Újra és újra, napról napra, évről évre, generációról generációra. Így válhat a Pozba név lelki programunkká: párbeszéd Istennel, odafordulás egymáshoz, zarándokként az úton, befogadó szívvel, alázatos lélekkel építve közösségeinket Isten nagyobb dicsőségére” – fejezte be homíliáját Fábry Kornél.

A szentmise végén Fábry Kornél püspök atyának köszönetet mondott és ajándékot nyújtott át a 460 lelket számláló Pozba község polgármestere, Ivanič Katalin, de a köszönet hangján szólt még Ioan Gondec helyi plébános, valamint Wurczer Péter szervező is.

Kárpátaljai zarándokok és a kegyhely újjáéledése

A közösségek zarándoklatára Pozsonytól a déli régió határmenti Párkány városáig bezáróan érkeztek a hívek. Köztük volt az a 25 kárpátaljai gyermek is, akik az Ungvári járásból érkeztek, és akiket Molnár Tamás atya táboroztat jelenleg Pozsonyban.

Vezetőjük, Diána kérdésre elmondta, hogy Pozbára Budapestről, a Mária Rádió székhelyéről érkeztek, és nagy öröm számukra, hogy erre a szép Mária-kegyhelyre is elinvitálta őket Tamás atya.

A Pozba falu határában, az erdőségben megbúvó ősi kegyhely eredete egészen a 18. századig nyúlik vissza.

Valódi kegyelmi pillanatokat nyújthat azoknak, akik a szertartásokra vagy éppen a csendre és az elmélyülésre vágynak. A felvidéki magyar katolikus közösségek 2022 óta nagy örömmel és hálával zarándokolnak a Wurczer Péter által újraindított magyar nyelvű szentmisékre. A kántor egyben Barsbaracska polgármestere, valamint operaénekesként is jól ismert a felvidéki közönség körében.

Őszi alkalmak a láthatáron

A szervezők a folytatásról is tájékoztatták a híveket. A legközelebbi magyar szentmisére szeptember 19-én, a kegyhely főbúcsúján, a Hétfájdalmú Szűzanya ünnepén kerül sor, amikor a 16 órakor kezdődő szentmisét Puss Sándor jezsuita szerzetes, köbölkúti plébános celebrálja majd.

Az év utolsó magyar nyelvű szentmiséjére október 10-én, a Magyarok Nagyasszonya ünnepén várják a szűkebb és tágabb régióból érkezőket, amikor a 10 órakor kezdődő szentmisét Zsidó János pápai káplán, nyékvárkonyi esperesplébános mutatja be.

A pozbai magyar alkalmak hírei és aktualitásai folyamatosan követhetők a Pozba – Szentkút, Zarándokhely elnevezésű Facebook-oldalon.

Forrás: Felvidék. ma

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