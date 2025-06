Kalkuttai Szent Teréz, közismert nevén Teréz anya, Nobel-békedíjas római katolikus apáca életének és munkásságának ma is élő hatását mutatja be Tihanics Norbert dokumentumfilmje június 9-én, hétfőn 16:55-kor a Dunán. Nem véletlen, hogy a közmédia éppen pünkösdkor, a Szentlélek kiáradásának ünnepén tűzi műsorára a filmet – hiszen Teréz anya élete és szolgálata maga is a Lélek csendes, mégis átalakító jelenlétének tanúsága.

A kalkuttai Haldoklók Háza és a leprások otthona Teréz anya szellemi örökségének meghatározó helyszínei, ahol ma is szerzetesnővérek ápolják a legelesettebbeket. A közmédia kínálatában debütáló Fény a sötétségben – Teréz anya öröksége című keresztény dokumentumfilm ezekre a helyekre enged betekintést, ahova évtizedek óta egyetlen forgatócsoport számára sem nyílt lehetőség a belépésre. A magyar film Navin Chawla, Teréz anya életrajzírója és bizalmasa segítségével jött létre, lehetőséget adva Tihanics Norbert rendezőnek, hogy hitelesen és tiszteletteljesen mutassa be Teréz anya életét.

Az exkluzív felvételek mellett interjúk is láthatók, megszólal Kalkutta érseke, egykori önkéntesek, kortársak és a Szeretet Misszionáriusai rend nővérei, akik továbbviszik Szent Teréz küldetését. Az indiai helyszínek és interjúalanyok között megjelenik egy dán család története is, akik az 1970-es években két indiai kislányt fogadtak örökbe.

A közmédia szándéka a vetítéssel, hogy a magyar közönség széleskörben megismerhesse a Teréz anya által elindított szolgálat földrészeket, kultúrákat és életeket összekötő, rendíthetetlen erejét. A dokumentumfilm mindemellett arra emlékeztet, hogy a keresztényi szeretet legnagyobb ereje gyakran éppen ott mutatkozik meg, ahol a legkevesebb reményt találjuk – a világ elfeledett, nyomorúságos zugaiban.

