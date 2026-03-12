Idén is indul zarándokvonat a csíksomlyói pünkösdi búcsúba

A Kárpáteurópa Utazási Iroda és a MÁV Személyszállítási Zrt. szervezésében idén is elindul a Székely gyors és a Csíksomlyó expressz a csíksomlyói búcsúba – közölték a szervezők csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

Mező Tibor, a Kárpáteurópa Utazási Iroda ügyvezetője ismertette:

a Csíksomlyó expressz Szombathelyről indul, majd Sopron, Kapuvár, Csorna, Győr, Komárom, Tatabánya érintésével érkezik a budapesti Keleti pályaudvarra. Ott összekapcsolják a Székely gyorssal, és a két vonat össznemzeti zarándokvonatként indul Erdélybe. A vonat Dél-Erdélyen át érkezik a Székelyföldre, ahol Felcsíkban és Alcsíkban teszi le utasait.

A vonat utasai szombaton együtt zarándokolnak a csíksomlyói Mária-kegyhelyre, ahol részt vesznek a búcsúi szentmisén, vasárnap pedig Gyimesbe mennek, ahol az ezeréves határnál szintén részt vesznek a szentmisén, majd az ott tartott műsoron. A zarándokvonatok másik útvonalon, észak felé, a Maros völgyét követve indulnak vissza Magyarországra, és Debrecen érintésével, éjfél körül érkeznek vissza a Keleti pályaudvarra.

Petrus György, a Kárpáteurópa Utazási Iroda cégvezetője hozzátette: a Keleti pályaudvarról a Csíksomlyó expressz visszatér Nyugat-Magyarországra, és hajnalban érkezik meg Szombathelyre.

A vonat díszvendége Varga Miklós Máté Péter-díjas magyar énekes, színész lesz, aki Tusnádfürdőn és az ezeréves határnál lép majd fel.

A vonaton utazik és énekel Dévai-Nagy Kamilla Liszt Ferenc-díjas érdemes művész a tanítványaival, valamint egy zenekar, amely mindig annak a tájegységnek a zenéjét játssza, amelyen a vonat éppen áthalad – hangzott el.

Mező Tibor közölte: az össznemzeti zarándokvonatot a Márton Áron emlékére felmatricázott mozdony húzza. A vonat közepén két büfékocsi szolgálja ki a zarándokokat. Minden kocsiban lesz külön zarándokvezető, aki információval látja el az utasokat, de a kocsik hangosításán keresztül is tájékoztatják az utasokat a látnivalókról.

Frigyesy Ágnes újságíró, a Budapesti Székely Kör elnöke elmondta:

idén a gyimesi csángó gyermekek javára gyűjtenek a vonaton, az adományokat pünkösdvasárnap a szentmise végén adják át.

Kormányos László, a MÁV Személyszállítási Zrt. vezérigazgatója arról beszélt: 17. alkalommal fog elindulni az össznemzeti zarándokvonat. A vasúttársaság és a Kárpáteurópa Utazási Iroda az elmúlt években összesen több mint 20 ezer zarándokot utaztatott közösen. Kitért arra: a 2025-ben a MÁV-Start, a Volánbusz Zrt. és a MÁV-HÉV Zrt. összevonásával létrejött MÁV Személyszállítási Zrt. célja, hogy még több utast tudjanak elszállítani még jobb szolgáltatást nyújtva.

Ismertette: 2025-ben a vállalat utasszáma – a helyi és a helyközi közlekedést is számolva – meghaladta az 1,15 milliárdot. Hozzátette: közel 1,5 millió utast szállítottak csoportos utazás keretében. Ez több mint 50 ezer, mindenféle korosztályú csoportot jelent, a hatfős csoporttól az akár ezerfős csoportokig. Megjegyezte: 2025-ben a nyári időszakban meghaladta a 70 ezret az Erzsébet táborba utazók száma.

Azzal, hogy a Volánbusz is a MÁV Személyszállítási Zrt. része lett, könnyebben és hatékonyabban tudják az utasokat a lakóhelyüktől a vasútig elszállítani, így akár háztól házig tudnak a csoportoknak utazást biztosítani – tette hozzá Kormányos László.

Csíksomlyón az első búcsújárást a legenda szerint 1567-ben tartották, amikor János Zsigmond erdélyi fejedelem fegyverrel akarta a katolikus székelyeket az unitárius vallás felvételére kényszeríteni. Csík, Gyergyó és Kászon népe pünkösd szombatján Csíksomlyón gyülekezett, Szűz Mária segítségét kérte, majd legyőzte a fejedelem seregét a Hargita Tolvajos-hágójában. A diadal után újfent Csíksomlyón adtak hálát, egyben fogadalmat tettek, hogy ezután pünkösd szombatján minden évben elzarándokolnak oda.

Kiemelt kép: A csíksomlyói búcsúba tartó Csíksomlyó expressz, Székely gyors össznemzeti zarándokvonat utasait köszöntik a sepsiszentgyörgyi vasútállomáson 2024. május 17-én (Fotó: MTI/Kátai Edit)

Forrás: hirado.hu